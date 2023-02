Madarassy Áron László őrmester, a Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred katonája kollégáival egy Skylark-Lex pilóta nélküli eszközzel érkezett a Miskolcra, hogy beszámoljon munkájáról és meséljen erről a speciális felderítő drónról. A Wikipédia szerint a „Skylark egy kisméretű, harcászati megfigyelő és felderítő pilóta nélküli repülőgépcsalád, amelyet Izraelben fejlesztett ki az Elbit Systems vállalat. A kisméretű és könnyű felderítő repülőgépnek több változata létezik: a gyalogosan is szállítható, kézzel indítható gépektől a nagyobb utánfutóra épített katapultból kilőhető változatig.”

A Magyar Honvédség Bornemissza Gergely Felderítő Ezred, a Magyar Honvédség egyetlen felderítő alakulata is. ilyen eszközzel dolgozik. Egy biztonságos eszköz, hiszen emberi életek kockáztatása nélkül folyik a megfigyelés.

Vonzotta a katonaélet

Madarassy Áron László őrmester beszélgetésünk elején elmondta, hogy 16 évig focizott és a labdarúgás szerepelt a középpontban, amikor a jövőjéről gondolkodott. „Gyerekkorom óta érdekelt ez a világ, de a nem jutottam el oda, hogy tegyek is valamit. Viszont, amikor kikerült a képből a foci, a dolgok új megvilágításba helyeződtek. Mindig is érdekeltek a háborús filmek és könyvek, emellett pedig ott volt édesapám is, aki nagyon sokat mesélt nekem erről a világról, hiszen ő Egerben teljesített szolgálatot, az akkori laktanyában.” Majd édesapja barátja állt elő az ötlettel, hogy apja nyomdokaiba lépjen. „Így az altiszti akadémiát választottam. Ez az úgynevezett acélkocka képzés. Ez a képzés arról szól, hogy a civilből érkező emberekből nevelnek pályakezdő őrmestereket.”

Akkor Áron teljesen felhagyott a focival. „A képzés egy 5 hetes alapkiképzéssel kezdődött, többek között harcászattal, lövészettel és alak gyakorlatokkal és persze elméleti ismeretekkel is szépen felépítve. Majd utána az alapaltiszti tanfolyam, ahol már vezetői képességeket is gyakoroltuk hiszen emberekkel kell majd foglalkoznunk. A reggelek kettő órás testneveléssel indulnak, utána tisztálkodás és jöhetnek a napi feladatok, eszközök karbantartása, rendezése, készletezés, akkumulátorok töltése. ”Az érettségihez kötött Altiszti Akadémián, bevonuláskor senki sem tudja előre, hogy milyen beosztást fog kapni, ez egy fél év alatt válik nyilvánvalóvá, hogy ki mire a legalkalmasabb. Majd ezt egy elbeszélgetés is megerősíti.

„Majd képességeihez mérten kap mindenki egy beosztási ajánlatot, melyet vagy elfogadja vagy elutasítja.”-mondta az őrmester. Majd kiemeli, „Én mindenképpen a felderítő ezredhez szerettem volna kerülni és ez a pilóta nélküli felderítő beosztás volt szabad.” És annyira megkedvelte munkáját, hogy most már a civil életében is el kezdett drónozni.

Adatok gyűjtésére használják

Munkaeszközét ismertetve elmondta, „ez egy Skylark-Lex típusú drón, méreteit tekintve, körülbelül 3 méter széles és másfél méter hosszú, körülbelül 8 kilogrammos, merev szárnyú gépezet, amely kitűnően tud siklani is a levegőben.” A drón segítségével információkat lehet gyűjteni az adott területről. „Például a nagyon jól használható a határok figyelésénél, jól követhető például a migránsok mozgása is. Így a rendőröknek és a kerítés mellett szolgálatot teljesítő katonák számára is nagyon fontos a munkánk.” Terveiről szólva a fiatal katona elmondta, szeretne kimenni ő is misszióba és folyamatosan fejleszteni szeretné magát, és persze követni a haderő technikai fejlődését.

A környező ország felderítő eszközeit és módszereit tekintve az őrmester szerint, „lépést tudunk tartani, megálljuk a helyünket”.

Munkájáról elmondta, hogy nap mint nap tartogat meglepetéseket. Az egyik legmeghatározóbb élményként említette a 3 hetes felderítő képzést, amikor 2 éjszakát és 3 napot töltött társaival a hajdúhadházi gyakorlótéren, az erdőben. „Egymásra voltunk utalva, menedékeket építettünk és el voltunk vágva a civilizációtól, tájékozódni próbáltunk és koordinátákat kerestünk. Ez egy jó élmény volt.”

Negyven kilométer a hatóköre

Felmerülhet a kérdés, hogy a légi közlekedés többi szereplőivel hogyan tudják összehangolni a repülést, hogy ne történjen baleset? „A légiközlekedési hatóságnál be kell jelentenünk minden repülést, légteret kell igényelni, mert egy ekkora drón halálos balesetet tud okozni, ha egy helikopterrel vagy utasszállítóval ütközik” - mondja Madarassy Áron László őrmester. Majd hozzátette, ezek a gépek 500-1000 méter magasságban repülnek, így leggyakrabban a mentőhelikopterekkel lehet probléma.

A mesterséges intelligencia segítségével vezérelt gép 40 kilométeres hatókörben észlel, melynek kezeléséhez földrajzi ismeretre van szükség, de az oktatás során már térképészetet és tájolást is folyamatosan tanulnak.