Az Észak-Magyarország és a boon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Borsod- Abaúj-Zemplén vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket! Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének elnöke (a családokért végzett önkéntes tevékenységéért) Benkő Fruzsina, az InDaHouse Hungary Egyesület alapítója, vezetője (a borsod-abaúj-zempléni falvakban élő gyerekek önkéntesekkel történő fejlesztéséért) Béres Attila, rendező, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója (az elszántságért és következetességért, ahogyan színházcsinálói munkájának nem szab határt a válság) Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Borbély Roland miskolci borász, Gallay Pincészet (mivel nemzetközi hírnevet szerzett a bükki boroknak) Galamb Alex a Borsodi Pék (a hátrányos helyzetű gyermekek mentorálásáért, a saját életével való személyes példaadásért) Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezete megyei igazgatója (a rászorulók segítéséért határon innen és túl) Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány kuratóriumi elnöke Kishonthy Zsolt, művészettörténész, MissionArt Galéria (fiatal miskolci művészek szervezetének kezdeményezéséért, a fiatal miskolci művészek és fiatal miskolci művészet befogadásáért) Dr. habil. K. Nagy Emese, habilitált egyetemi docens, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet intézetigazgatója, (a magyar közoktatás megújítását szolgáló törekvéseiért, a hejőkeresztúri modell kidolgozásáért és terjesztéséért) Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija Nagy T. Katalin, művészettörténész (Miskolc grafikai múltjának feltárásáért, egy Miskolcnak új fesztivál, a Hangszínhely megtelepítéséért való fáradozásáért) Dr. Révész János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház főigazgatója Ringer István, régész-történész, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója (a hátsó füves kiállításért) Simon Balázs, színházi rendező, az Utcaszínházi alkotóközösség ügyvezetője (a TeatRom fesztivál elkötelezett szervezéséért, működtetésért) Prof. Dr. Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetem Alapítványának kuratóriumi elnöke (az új egyetem létrehozásáért, bevezetéséért, népszerűsítéséért) Szabó Tamás János, Ybl és Pro Achitectura díjas építész és Steffler István, okl. táj-, és kertépítészmérnök tervező (az avasi Horváth-tető felelős tervezői munkájáért) Zemlényi Attila, költő, intézményvezető a miskolci Magister Gimnáziumban és Kabai Lóránt (posztumusz 1977-2022) költő, író, szerkesztő, kritikus, vizuális művész (a Vasgyári eklógák című Miskolc-drámájukért)

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Borsod-Abaúj-Zemplénben!

Íme a jelöltek, kategóriánként. Férfi egyéni sportolók

Lehmann Csongor (triatlon, Tiszaújvárosi TK),

Kékesi Márton (sí, Diósgyőri VTK),

Sáfrány Péter (cselgáncs, Miskolci VSC),

Mészáros László (fekvenyomás, Diósgyőri VTK),

Csomós Miklós (rali, Humda Acedemy). Női egyéni sportolók

Bragato Giada (kajak-kenu, Tiszaújvárosi KKSE),

Gercsák Szabina (cselgáncs, Diósgyőri VTK),

Guzi Blanka (öttusa, Swimming PC),

Nagy Kinga (vívás, Diósgyőri VE),

Kányási Veronika (kosárlabda, DVTK-Hun-Therm). Férfi csapatok

Mezőkövesd Zsóry FC (labdarúgás),

GreenPlan-VRC Kazincbarcika (röplabda),

PannErgy-Miskolci VLC (vízilabda),

DVTK Jegesmedvék (jégkorong),

DVTK (labdarúgás). Női csapatok

DVTK-Hun-Therm (kosárlabda),

Diósgyőri VTK (labdarúgás),

DVTK-Vénusz (futsal).

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!