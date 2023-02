Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében akár 90 km/h-s széllökések is előfordulhatnak, ezért másodfokú, narancssárga riasztás van érvényben.

Mivel a talaj nagyon nedves, az erős, helyenként akár száz kilométer per órás szél nemcsak faágakat törhet le, hanem teljesen egészséges fákat is kidönthet. Ennek már meg is van az eredménye: sorra dőlnek a fák az erős szél miatt Bükkben. Ha tehetik, ma inkább kerüljék az erdei utakat.

Sárospatakon a Sárospataki Végardó Fürdőben az uszoda sátrát szakította le a viharos erejű szél - tudta meg portálunk.

A balesetek megelőzése érdekében a legjobb, ha a meteorológiai riasztással érintett területen mindenki otthon marad. Aki mindenképpen autóba kényszerül, indulás előtt tájékozódjon a meteorológiai helyzetről és az utak állapotáról, mert előfordulhat, hogy a kidőlő fák miatt utakat kell lezárni. Aki teheti, az autójával épületektől, villanyvezetékektől, reklámtábláktól, fáktól távol parkoljon - hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Az Ön lakóhelyén mi a helyzet? Küldjön képet!