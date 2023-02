Az elmúlt fél évszázadban Miskolc egyes városrészei, közterületei, jellegzetes épületei leromlott állapotba kerültek, sok esetben teljesen elhanyagolttá váltak. Miskolc városvezetése azonban felismerve a problémát, átfogó, komplex stratégiát dolgozott ki ezek rendbetételére, írtuk korábban. Korábban Szopkó Tibor alpolgármester kifejtette: ezek a beruházások nem biztos, hogy nagy anyagi erőforrásokat igényelnek majd. „A program célja, hogy Miskolc belvárosa megújuljon, de a program nem csak erre éleződik ki” – mutatott rá. Hozzátette: koncepciózusan együttműködve az itt élőkkel és a magánbefektetőket bevonva kívánják majd a fejlesztéseket végrehajtani. „A célunk az, hogy középtávon olyan térképet tudjunk bemutatni majd, hogy ennek a programnak volt értelme” – részletezte. Elmondta azt is, hogy decemberre már lesznek közgyűlési előterjesztések is, amelyek a programoz kapcsolódnak majd.

Sokrétű és összetett

Arra voltunk kíváncsiak, hogy a tavaly bejelentett városrehabilitációs program hol tart, illetve arra is, hogy milyen konkrét megvalósulások teljesültek a bejelentésekből. A városháza sajtóosztálya azt írta megkeresésünkre: "A Hodobay-program egy rendkívül sokrétű és összetett ingatlanfejlesztési program, amely talán túlzás nélkül nevezhető újszerűsége miatt előzmények nélkülinek Miskolc legújabb kori történelmében". Hozzátették: egy ilyen program felelős és sikeres megvalósítása sok munkával jár, és sok időt vesz igénybe. Arra is kitértek: hajlandóak vállalni az eredeti ütemezéshez képest egy pici csúszást annak érdekében, hogy a program célkitűzései minél szélesebb körűen, minél magasabb minőségben, a takarékos és felelős gazdálkodás követelményeit és a miskolci lakosság jogos igényeit, érdekeit mindenek fölött figyelembe véve valósulhassanak meg. A sajtóosztály már óvatosabban fogalmazott a közgyűlési határidők tekintetében. Szerintük nem komoly a csúszás és a közgyűlés is „belátható időn belül dönt”.

Folyamatosan dolgoznak

Azt is írták, hogy eddig sem tétlenkedtek. Az előkészítő, megalapozó munkálatok folynak, méghozzá gőzerővel. Folyamatosak az egyeztetések a program résztvevői, a csomagot kidolgozó szakemberek között, halad a program részleteinek finomítása, finomhangolása is azzal a céllal, hogy amikorra „sajtóéretté” válik a kezdeményezés, akkorra már egy minden tekintetben kész, kellően megalapozott, jól működő, a miskolciak és Miskolc város érdekeit szolgáló, és a városi ingatlanvagyonnal a legfelelősebben gazdálkodó programcsomag indulásáról számolhassunk be – írták. Hozzátették: ez ugyanis nemcsak a Hodobay-program valamennyi résztvevőjének, Miskolc városának és a miskolciaknak is az érdeke, hanem a jogos elvárása is. Arra a kérdésünkre, hogy sikerült-e már magánbefektetőt találnia a városnak, nem válaszoltak.

Egy helyben toporgás

Tehetetlenkedés, ötlettelenség, egy helyben toporgás. Évek óta ez jellemzi Miskolc város baloldali vezetését az ingatlan fejlesztési ügyekben, a most bejelentett program, illetve annak bővítése is azt mutatja, hogy még maga városvezetés sem ismeri a részleteket, de már elkezdett tarhálni, ugyanis magánvállalkozókat szeretne bevonni a fejlesztési tervekbe – nyilatkozta portálunak dr. Nagy Ákos a miskolci Fidesz frakcióvezetője. A politikus hangsúlyozta: legyünk tényszerűek, mindezidáig csak olyasmivel tudnak dicsekedni, ami még a korábbi fideszes városvezetés, Kriza Ákos városvezetése idején indult el, elég, ha csak a tapolcai őspark fejlesztésére, illetve a Horvát-tető kiépítését nézzük.