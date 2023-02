A címet a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által végzett vizsgálat alapján nyerte el ismételten két évre a Miskolci Állatkert. A felülvizsgálat során a társaság olyan feltételek meglétét ellenőrizte, amelyek a gyermekekkel érkező családok igényeinek magas szintű kiszolgálását biztosítják. A Miskolci Állatkert 2021-ben kapta meg először ezt a címet. Most, 2023-ban újra sikerrel zárult az audit vizsgálat – tudtuk meg az intézmény január 27-ei Facebook-posztjából.

Jól teljesített az állatkert

– Eredetileg két kategóriára lehetett pályázni: családbarát munkahely és szolgáltatóhely. Mi az utóbbit szerettük volna újra megszerezni – mondta Farkas Zsuzsanna, a Miskolci Állatkert zoopedagógusa. – A felülvizsgálat részeként egy kérdőíven be kellett jelölnünk, és dokumentumokkal, fényképekkel alátámasztanunk, hogy milyen családbarát szolgáltatások működnek nálunk. Mi a minimális kritériumokon felül teljesítettünk, így újra megkaphattuk a családbarát tanúsítványt.

Gyermekbarát környezet

A feltételek között szerepelt a többi közt az akadálymentesítés, a megfelelő térelválasztás vagy a játszótér biztonsága.

– A kritériumok között szerepel, hogy akadálymentes, babakocsival is megközelíthető parkolót kell biztosítani a gyermekes családoknak. Fenntartunk baba-mama szobát, szoptató és pelenkázó helyiséget, amit a vendégek rendszeresen használnak. A hozzánk érkezők el tudják tárolni a kerékpárt, a babakocsit, vagy az olyan csomagokat, amelyekhez zárható szekrény szükséges. A közösségi- és a beltéri helyeken a kapcsolók elzárva, vagy megfelelő magasságban vannak, hogy a picik ne érjék el. A kifutóknál lévő üvegfelületek és védőkorlátok a gyerekkel érkezők számára is biztonságosak. A családoknak kedvezményes belépőjegyet tudunk adni – sorolta a zoopedagógus.

Zoopedagógiai alkalmak

A családbarát védjegy egyfajta garancia az érintett látogatók felé.

– Úgy gondolom, hogyha a családok meglátják kitéve a családbarát szolgáltatóhely logó, akkor nagyobb bizalommal fordulnak a Miskolci Állatkert felé. A felügyelő bizottság arra is rákérdezett, hogy szoktunk-e tábort szervezni. Nálunk ez a Zoo Tábor, amit a Bükki Fiatalok Természetjárók Egyesületével közösen rendezünk. Ha egy család is szeretne zoopedagógiai foglalkozást, csoportvezetést vagy kíséretet kapni, akkor egyénileg is lehet igényelni, ami egy plusz szolgáltatás nálunk. Legközelebb február 2-án a Medveles programunkon fogadunk iskolai és óvodai csoportokat. Február 18-án szombaton kitelepülők leszünk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Miskolci Bagolyles nevű rendezvényén a Miskolci Egyetemen. Március végén pedig a víz és az erdők világnapja kapcsán szervezünk családi hétvégét – tudatta a Miskolci Állatkert munkatársa.