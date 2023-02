Miskolc ugyan nem az aluljárók városa, de több olyan közlekedési csomópontja is van, amelyiknél fontos szerepet játszik ez a gyalogos átkelési forma. A város kétségkívül legforgalmasabb aluljárója az az egyébként három ágú építmény, amely a Zsolcai kapu túloldalát, valamint az Ady Endre utcát köti össze a Búza térrel, amely a helyközi és helyi autóbusz-állomás mellett a piac miatt is igencsak forgalmas terület.

Maga az aluljáró így tízezres gyalogosforgalmat bonyolít le naponta. Az aluljáró fizikai és esztétikai állapota köszönőviszonyban sincs közlekedési fontosságával.

Tovább lazultak a lépcsőfokok

Már olyan fél éve is szóvá tettük, hogy a Búza téri aluljáró elhanyagolt, erősen felújításra szorult állapotú, és ezen az sem sokat segít, hogy lent több kereskedelmi üzlet is működik, sőt, van két büfé is. Már a felületes szemlélő is láthatja, hogy gyakorlatilag minden eleme javításra, cserére szorul. A lépcsőelemek meglazultak, a fémelemek rozsdálnak, a belső megvilágítás pedig halvány.