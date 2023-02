A Bükkzsércen élők úgy gondolják, hogy most már eleget fáztak ezen a télen és elköszönnek a hideg évszaktól, bízva abban, hogy most már nem kell sokáig fűteniük. Erre egy egész napos programsorozatot fűznek fel február 25-én. A nap folyamán lesz többek között népi kirakodóvásár, házi készítésű élelmiszerek vására, de kulturális programokból sem lesz hiány. Téltemető tűzgyújtás és kiszebáb égetés is várja az érdeklődőket. A délután a Faluház felújított termében fellép a Dobroda zenekar, akik majd közreműködnek a Kárpát medence 11 tájegységének zenei kultúráját bemutató előadásban is.