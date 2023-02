Többször is beszámoltunk róla, hogy egy fix sebességmérőt, úgynevezett trafiboxot helyeztek ki Miskolcon, a Kiss Ernő utcára. A miskolci önkormányzat az Országos Rendőr-főkapitányság által koordinált programban vett részt: javaslatot tettek a sebességmérő helyére, és előkészítették a helyét, míg magát a készüléket a rendőrség helyezte ki és üzemelteti.

Kevesebb baleset és szabálysértés

Úgy tudjuk, az érintett útszakaszon bevezetett 50 kilométer/órás sebességkorlátozás és a sebességmérő kihelyezése máris meghozta az eredményét: a közelben lévő gyalogátkelőhelynél megnőtt az „udvarias” autósok száma, akik átengedik a gyalogost, ugyanakkor visszaesett a balesetek száma.

Többször írtunk az eszközről az előkészítésétől az üzembe helyezéséig, és olvasóink reakció nagyon vegyesen voltak írásaink olvastán: sokan értettek egyet a kihelyezésével és adtak hangot értetlenségüknek a felháborodottak kapcsán megjegyezve, hogy csupán arról van szó, be kellene tartani a közlekedési szabályokat. Ugyanakkor sokaknak igazi szálka lett a szemében a trafibox és komoly gyűlöletcunamit zúdult az eszközre, amely tettlegességig fajult!

Gyorsan letakarították

Egy ideje már ötleteltek az internetezők azon, hogy miként lehetne „megvakítani” a sebességmérőt, lefújni, zsákot húzni rá, megrongálni, de valaki a közelmúltban a tettek mezejére is lépett, mint beszámoltunk róla, és lefújta festékkel a doboz külső üvegét. Legalább is erről tanúskodott egy a közösségi oldalra felöltött fotó. Ugyanakkor többen is írták alig néhány óra múlva, hogy arra járva nyomát sem látták a festéknek. Sokan egyet értettek és örömüket fejezték ki az akció miatt, míg voltak olyanok is, akik felháborodtak rajta.

Megszaporodtak az „udvarias” autósok a gyalogátkelőhelynél. Fotós: Ádám János

Portálunk a vármegyei rendőr-főkapitánysághoz fordult, hogy megtudakolja, valóban megtörtént-e a festékes akció, és, hogy annak lesz, lehet-e bármilyen következménye. Kérdésünkre megerősítették, hogy megtörtént az eset, azonban azonnal észlelték, és olyan gyorsan gondoskodtak a letakarításáról, hogy semmilyen fennakadást nem okozott az eszköz működésében. Az esettel kapcsolatban nincs folyamatban eljárás, tették hozzá.

Újabb érkezik

Portálunk úgy tudja, az ORFK pályázatában nem csak Miskolc érintett vármegyénkből és nem a Kiss Ernő utcai az egyetlen, lesz még trafibox, amely sebességet fog mérni. Információnk szerint Tiszaújváros és környéke érintett még a pályázatban.

Erre vonatkozó kérdésünkre a főkapitányságon annyit erősítettek meg, hogy valóban újabb trafiboxnak a kihelyezése van tervben.