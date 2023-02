A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum aulájában megtartott programon Nyiri Tibor szerencsi polgármester, az SZVSE elnöke hangsúlyozta köszöntőjében, hogy a sportolók küzdeni akarását nem mellőzve kell köszönetet mondani a szülők felé, akik a nehéz gazdasági helyzet ellenére is áldozatot hoznak, kitartanak, támogatják gyermekeik előrehaladását a sport területén.

- Elismerés illeti az edzőket – mondta a polgármester – akiknek nagy része társadalmi munkában, esetleg jelképes összegért végzik vállalt feladatukat, készítik fel a fiatalokat versenyekre. Az egyesület ebben az évben ünnepli megalakulásának harmincadik évfordulóját, természetesen a szerencsi sportélet ettől jóval korábbi időkre vezethető vissza. Akkor sem, és most sem lehet panaszunk az utánpótlásra, a legfiatalabbak szinte hetenként érnek el dobogós helyezéseket országos szinten, sőt határokon túli, vagy EB-s megmérettetéseken is jól szerepelnek. Célunk az, hogy sporttéren is biztosítsuk a városban a felnövekvő nemzedék jövőjét, ne környékezze meg őket az a sok negatívum, ami körbeveszi világunkat, jelenünket – hangsúlyozta az egyesületi elnök.

A kilenc szakosztály legeredményesebb versenyzőinek, sportolóinak Dr. Hegedűs Csaba birkózó olimpikon, Prima Primissima díjas mesteredző adta át az elismeréseket. A „tuskirályként” is emlegetett sportoló megjegyezte beszédében, hogy egy kistelepülésről, Sárvárról indult pályafutása, és mindig büszke volt arra hogy magyar, hogy számos világversenyen, olimpián állhatott a dobogó legmagasabb fokára a nemzet fiaként. Volt kitartása és hite, hogy megvalósítsa gyermekkorában megálmodott célját, hogy a világnak a bajnoka legyen.

- Mi magyarok rettenetesen tehetségesek vagyunk, de nem árt, ha Isten segítségét is kérjük, ha leküzdhetetlennek vélt akadályok gördülnek elénk – hangsúlyozta az olimpikon, mielőtt Nyiri Tibor társaságában átadta a díjakat a sportolóknak.

Fotós: SfL

„Az Év Sportolója” kitüntetést vehetett át:

Lukács Zsófi (úszás) és Lénárt Zétény (úszás) valamint Farmosi István edző.

Fábián Léna (súlyemelés) és Morvai Balázs Örs (súlyemelés) valamint edzőjük Fekete Diána és Morvai Zoltán.

Kovács Máté (labdarúgás) és edzője Mudri Mihály.

Nagy Ábel (kosárlabda) és edzője Endrész Tamás.

Tálas Dorina (kézilabda) és edzője Katona Krisztina.

Szűcs Vivien (karate) és Kanalas Patrik (karate) valamint edzőik Varga Katalin és Nagy László.

Czakó Regő (birkózás) és edzője Illésy László, végül Sárossy Balázs (asztalitenisz).

2019-ben nagy veszteség érte a szerencsi labdarúgást, 85 éves korában elhunyt Lukács Bertalan Pro Urbe díjas mesteredző, aki a sportegyesület közösségének meghatározó, megbecsült, példamutató tagja volt. Emlékére megalapították a „Lukács Bertalan-díjat”, amelyet az adott év legjobb teljesítményt nyújtó, legnagyobb fejlődést mutató utánpótláskorú kapus részére kerül átadásra. Ezt a díjat ebben az évben Tóth Milán kapta.