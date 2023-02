Lassan tetőzik az influenzajárvány, most lehetünk a csúcson. Nagyon sok gyermeket visznek a szülők orvoshoz, és ha elmúlik a láz, akkor még 8-10 napig a köhögés miatt nem mehetnek a kicsik iskolába, óvodába. A felnőtteket sem kímélik a vírusok, őket is megviselik a tünetek.

– Hétfőn 57 beteg gyerek járt nálam – mondta a boon.hu-nak dr. Török Lajos, miskolci házi gyermekorvos. — Az elmúlt héten is napi 40-50 volt az átlag.

Valószínűleg kétféle vírus betegíti meg a gyerekeket. Az egyik influenza szerű tüneteket okoz, magas lázzal, felső légúti panaszokkal. Ez tart 3-4 napig, majd jön a köhögés, 8-10 napig. A másik vírus nem lázat okoz, hanem hányást és hasmenést. Ennek veszélye, hogy kiszáradással járhat.

Pontosan nem tudjuk, hogy milyen vírusokról van szó, mert mire megjönne az eredmény, már meg is gyógyult a beteg. Szerencsére súlyosabb szövődmények nem alakultak ki a körzetembe tartozó gyerekeknél. Kellemetlen az elhúzódó köhögés, ami meggátolja, hogy közösségbe menjenek. Egy-két kiszáradás történt az elmúlt időszakban, emiatt egy gyermek került kórházba egynapos ellátásra. 2-3 éves gyermeket ugyanis nagyon nehéz rávenne, hogy elég folyadékot igyon – magyarázta a gyermekgyógyász.

Hozzátette: reméli, a hét második felére már csendesedik a járvány. Azért is gondolja ezt, mert elmúlt a „gyermekorvosok réme”, a farsangi időszak. A mulatságokat ugyanis egy légtérben tartják az óvodák és az iskolák, amikor a gyerekek megfertőzik egymást. Segíthet a mostani napos, hideg idő is, ilyenkor a vírusok kevésbé terjednek, és jó lenne az is, ha nem hirtelen lenne megint 20 fok, fogalmazott.

– Bizony, könnyen előfordulhat, hogy egész osztályok hiányoznak az iskolákból. Még az ÁNTSZ idejében javasoltuk, hogy ha góc alakul ki egy-egy gyermekintézményben, akkor ott tartsanak néhány napos szünetet, hogy a fertőzéslánc megszakadhasson. Ebből azonban azóta sem lett semmi – tette hozzá dr. Török Lajos.

Még két hét

A felnőtt körzetekben sem sokkal jobb a helyzet.

– Naponta 10-12 új betegem van, akik felső légúti panaszokkal, lázzal, ízületi fájdalmakkal, rossz közérzettel jelentkeznek

– mondta dr. Hintalan Ádám, miskolci háziorvos. – Ez a szám már három hete tartja magát. A betegség egy hét alatt lezajlik, szerencsére súlyosabb szövődményeket nem tapasztaltam.

Érdekes megfigyelés, hogy az idősek alig kapják el a vírusokat, kevés a 60 év feletti, légúti panaszokkal érkező betegem. Azonban 20-45 év közötti korosztály tömegével. Hiszen ők közösségbe járnak és az influenza elleni védőoltást sem kérték.

Azt tapasztalom, hogy évről évre kevesebben kérik a vakcinát. Még azok is, akik ingyen kaphatnák. A körzetemben 600-700 páciensemnek járt volna térítésmentesen, de mindössze 150-en éltek a lehetőséggel. Azt gondolják, hogy már kaptak oltásokat a covid idején, így már nincs szükség további vakcinákra. Úgy gondolom, körülbelül két hét múlva kezd majd csökkenni a fertőzöttek száma – tette hozzá dr. Hintalan Ádám.