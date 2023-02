Közel 35 millió forintos támogatásból újították fel Bánhorvátiban a református ravatalozót Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője segítségével. Az átadóünnepség január 26-án volt a horváti református temetőben. A térség és a városvezetés képviselete mellett megjelentek az egyházak vezetői, valamint az iskola és az óvoda vezetősége is. A helyi nyugdíjasklub énekes műsorral készült, és vendégül látták a környező települések polgármestereit.

– Bánhorváti régen két településből állt, Bánfalvából és Báhorvátból, amelyeket 1950-ben vontak össze. Ebből adódik, hogy van egy katolikus és két református templomunk, valamint három temetőnk. Bár nem minden temető önkormányzati fenntartású, de a gyakorlatban ez mégis a mi feladatunk – mondta Deák-Szinyéri József, Bánhorváti polgármestere. – Tavalyelőtt szintén a Magyar Falu Programból tudtuk részlegesen felújítani a bánfalvai vegyes felekezetű és a katolikus ravatalozót, ahová mellékhelyiség is került. Utóbbira az egyház pályázott, de részben önkormányzati segítséggel végezték a munkálatokat. A református ravatalozóra fért rá a legjobban a felújítás, mert a talapzat vége és a fal elkezdett megindulni, így azt is meg kellett erősíttetnünk. Emellett bevezettük a vizet, hogy lehetővé tegyük a locsolást, és megoldottuk a szemét elszállíttatását. Úgyhogy most már méltóképpen tudunk búcsút venni szeretteinktől. A bánfalvai és a református temetőkhöz vezető utakat szeretnénk még idővel leaszfaltoztatni, és mellékhelyiségeket kialakítani ott is.