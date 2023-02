Az egyéni vállalkozóként dolgozó ügyvéd egyik ügyfele tett bejelentést arról, hogy nem kapott számlát a kifizetett megbízási díjról. Az ingatlan-adásvételekről az illeték kiszabása miatt a NAV-nak naprakész adatai vannak, ezért az elrendelt ellenőrzésben a NAV revizorai ezeket is átnézték.

Az ügyvéd közreműködésével lebonyolított ügyleteket összevetették a számlaadat-szolgáltatásával. A kettő közötti különbség jelentős volt. Az ügyvéd sokkal több ingatlan-adásvételnél járt el, mint amennyi számlát az ügyvédi szolgáltatásokról kibocsátott. A NAV munkatársai a korábbi megrendelőktől is számos olyan nyilatkozatot szereztek be, amelyek azt bizonyították, hogy az ügyfelek vagy nem kaptak számlát, vagy csak a valós ellenérték töredékéről.

A számlakibocsátási kötelezettség megsértése miatt az eljárásban 1,5 millió forint mulasztási bírságot szabtak ki. Az ügyvéd együttműködött, fellebbezési jogáról lemondott, és nemcsak a bírságot fizette be, de a bevallásaira is önellenőrzést nyújtott be. A korábban kataalany ügyvéd a bevételtöbblet miatt a 12 millió forintot meghaladó bevételeire a 40 százalékos különadót is önkéntesen megfizette. A legnagyobb veszteség számára az alanyi áfamentesség elvesztése volt, ez önmagában több mint 8 millió forint befizetendő áfát eredményezett.