Andrássy emlékévvé nyilvánította 2023-at a sátoraljaújhelyi önkormányzat – közölte a boon.hu-val Dankó Dénes alpolgármester. Kétszáz éve, 1823-ban született gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja. Kivételes politikai tehetségnek, a szabadság szerelmesének, művelt, nagyvonalú, megfontolt államférfinak tartják a történészek.

Több szállal is kötődik Sátoraljaújhelyhez. Az újhelyi piaristáknál tanult, a szabadságharc előtt Zemplén vármegye követe majd főispánja volt, 1861-től Sátoraljaújhely követeként tevékenykedett az országgyűlésben. Az idei évet ezért nyilvánította Andrássy emlékévvé a sátoraljaújhelyi önkormányzat. A megemlékezés sorozat sokféle programot tartalmaz. A 14 év felettiek például pályázhatnak gróf Andrássy Gyula Facebook profilját, szeretnének eljátszani a gondolattal, hogyan is használná ma egy ilyen kaliberű közéleti szereplő a mai kor kommunikációs adottságait – mondta az alpolgármester. Mindezeken túl kiállítás létrehozását is tervezik, a Sátoraljaújhelyi Levéltárban ugyanis nagyon sok Andrássy Gyulához kötődő iratot őriznek. Egy mellszobor elkészíttetésével is szeretne adózni a város a történelmi alak munkássága előtt. Konferenciát rendeznek és a tervek szerint egy film is készül a Zemplén Televízió bevonásával az egykori miniszterelnökről. Az előkészítő bizottság már megkezdte a munkát – mondta Dankó Dénes.