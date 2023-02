Több olyan esete is van a közlekedési kihágásoknak és baleset okozásoknak, amikor nem csak szabálysértési eljárással, hanem egy büntetőüggyel is szembe kell néznie az elkövetőnek, okozónak. Ilyenkor párhuzamosan indul a szabálysértési eljárás a közlekedési kihágás miatt és a büntetőügy a súlyosabb problémák miatt. A büntetési tételek pedig halmazati módon összeadódnak és hosszú börtönéveket is jelenthetnek.

Erről is beszélgetett az aktuális közlekedési kihágások és baleseti okok mellett Horváth Imre, a Borsod Online Sziréna című podcast szerkesztője Molnár Emillel a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjével és Bodnár Gáborral a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetőjével. Az adás 11.30-tól meghallgatható itt, a Borsod Online-on!

