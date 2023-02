Bagolylesre hívott minden természetszerető és kíváncsi embert a Miskolci Egyetemre a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az egyetemi campus főépülete nyolcadik alkalommal adott otthont a programnak.

Többféle állattal találkozhattak

A madarak mellett sokféle állattal kerülhettek testközelbe a látogatók. Pocok, madárpók és a vadászgörények is nagy népszerűségnek örvendtek az eseményen. A szervezők korábban azért hozták létre az eseményt, hogy a városkörnyéki és a településeken látható állatokra felhívják a figyelmet. A szakemberek a madárbefogás és madárgyűrűzés alapjait is megmutatták az érdeklődőknek. A bagolylesen képviseltette magát az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park, illetve madármentő állomásuk. Mellettük a Zöld Kapcsolat Egyesület, a Mályi Madármentő Állomás, a vadászgörényekkel foglalkozó Együtt a Vadászgörényekért Egyesület, a Vadaspark és a Miskolci Gombász Egyesület is programokkal és bemutatókkal készült a rendezvényre.

