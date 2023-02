A Vasgyár és környéke területén több városlakó is illegális hulladéklerakók jelenlétét tapasztalta, amelyekről miskolci témákkal foglalkozó Facebook-csoportokban számoltak be saját készítésű fotóval illusztrálva. A lakosokkal felvettük a kapcsolatot. A problémáról először 2023. január 24-én írtunk portálunkon.

A MÁV területén van

Az egyik szóban forgó helyszín a Ládi telep környéke, amelyről a miskolci Polgármesteri Hivataltól megtudtuk, hogy a MÁV illetékességi területéhez tartozik. A városháza sajtóosztálya arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy bár Gazdusné Pankucsi Katalin önkormányzati képviselő jelezte feléjük a problémát, kizárólag a MÁV-nak van joga eljárni az ügyben, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft-nek nincs. Ezt január 27-én a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága is megerősítette a következőképpen: „A megkeresésben jelzett illegálisan elhelyezett hulladék a MÁV területén van. A MÁV illetékes szervezete intézkedik a hulladék felmérésére, összegyűjtésére és elszállítására” – írták.

Február végéig ígérték

Két hét elteltéve lapunk ismét felkereste a környéken lakó olvasót, hogy számoljon be róla, történt-e változás a helyszínen. A hölgy kérésünkre fényképet is készített arról, hogy az illegálisan lerakott hulladékot egyelőre nem vitték el a Ládi telep környékéről, ahol egyébként egy tábla is jelzi, hogy tilos a szemetelés. A témával kapcsolatban újabb megkereséssel fordultunk a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságához a terület megtisztításának időpontjáról. A következő választ kaptuk február 16-án: „A hulladék felméréséről és az elszállítás megrendeléséről gondoskodott a vasúttársaság. A szerződött vállalkozó február végéig vállalta a helyszín megtisztítását.”

Innen eltűnt a szemét

Fotós: Olvasónk

Olvasónk egy nappal később értesített róla bennünket, hogy egy másik helyszínen a Mester utca és Kabar utca sarkáról viszont eltűnt a szemét, valószínűleg a Városgazda intézkedésére.

A lakosság is elvitetheti

Az illegális hulladéklerakók felszámolásának másik lehetséges útja, ha lakossági akcióval történik. Ennek menetéről érdeklődtünk a témában jártas civilektől.

– Mi alapvetően az Avason szervezünk szemétszedéseket önkénteseinkkel. Általában saját megfigyeléseink alapján választjuk meg az akciók helyszínét. Időnként megkérdezzük a lakosságot is róla a „Szemétszedések Miskolcon” Facebook-csoportunkban – mondta Kalydy Barnabás, a Szebb Miskolcért csoport vezetője.

– Toborozni is a közösségi médiában, illetve a médiumok segítségével szoktunk. Több szervezet támogat minket anyagilag. A MiReHu Nonprofit Kft. pedig munkáskesztyűt és szemeteszsákot biztosít, valamint az elszállításban segít. Egyébként a belvárosban sokszor úgy is megoldható a begyűjtött szemét elhelyezése, hogy egy köztéri kukába tesszük. Nyilván, ahol nagyobb mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni, oda már konténer is szükséges, de ebben még nincs tapasztalatunk.

– A hatályos jogszabály kimondja, hogy az adott terület tulajdonosa felel a rendért és a tisztaságért. Amikor kiszemelek egy területet, vagy ismerőseim jelzik, hogy szemétszedésre lenne szükség, akkor megkeresem a helyszín tulajdonosát – tájékoztatott Serbán Zsolt bükki tisztasági nagykövet, a Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület (MATINE) alapítója.

– Ez általában a területért felelős önkormányzati képviselő szokott lenni, aki az esetek többségében együttműködő és gyakran konténer felállításával is hozzá tud járulni az akcióhoz. A szervezési munkákról pedig már a MATINE gondoskodik. Egyébként az állandó illegális hulladéklerakók mellé közterületen kamerát kellene kihelyezni, mert egyedül annak van elrettentő ereje. A magánterületeken engedély nélkül kialakított szemétlerakatok ellen pedig a rendőrség is eljárhat az ingatlantulajdonossal szemben.