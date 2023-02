Heves érzelmeket váltott ki a nézőközönségből a fotó, amely egy nyíllal átlőtt kutyát mutatott be, a történet elfogadhatatlanságán túl felhívja a figyelmet az egyre népszerűbb sporteszköz biztonságos használatának

a fontosságára.

Számszeríjból lőtték ki

– Visszatérve a képre, a nyílvesszőből látható, hogy számszeríjból lőtték ki, amelynek használata még vadászatra is tiltott – mondta el érdeklődésünkre Szász Róbert, a Miskolci Ijász Egylet elnöke. Egyébként a sport­eszköz – mely verseny- és vadászati célra is alkalmas – nagy körültekintést igényel, hiszen akár nyílvessző nélkül is okozhat balesetet a figyelmetlen használat. Vadászathoz a lőfegyverekhez hasonlatosan vizsga szükséges hozzá, mely elméleti és gyakorlati részből áll. Alapszabály, hogy üresen – vagyis úgy, hogy nincs benne vessző – nem szabad elengedni, mert elszakadhat az ideg, vagy eltörhetnek a karok, mely sérülést okozhat a használónak vagy a környezetében állóknak. Ha van benne nyílvessző, különösen veszélyes, hiszen még a gyerekíjaknál is, ha olyan a nyílvessző típusa, okozhat komoly sérülést. Nem beszélve a felnőtt-, illetve a vadászatra szánt eszközökről, ahol az éles vágófelülettel akár át is hatolhat az elejteni szánt vad testén. Akár az elefánt vastag bőrét is átszúrja – tette hozzá.

Fontos arra is ügyelni például gyakorlásnál, hogy az esetleg valamilyen tereptárgyon vagy akár a talajon gellert kapó nyílvessző ne tudjon bajt okozni, és egyébként körültekintően a célra tartva felhúzott íjjal nem forgolódunk, és ha valami zavaró körülmény jelentkezik, például beszalad egy kutya, megvárjuk, amíg kitessékelik a célterületről – egészítette ki az elmondottakat a szakember.

A kutya története

A nyíllal átlőtt kutya története január végén borzolta a kedélyeket. A kutyára munkások bukkantak a Sárospatak melletti Baksa-dűlőben. A kutya egy lakott területtől távol eső csatorna szélen feküdt, és remény sem lett volna arra, hogy megtalálják, de a nagy esőzés miatt munkások jártak arrafelé, hogy a vízelvezetést segítsék.

Örökbe is fogadták

A helyi állatmenhelyet, a Mandulás-hegyi Kutyaotthont működtető Törő Gábornak köszönhetően a sérült állat megkapta a megfelelő orvosi ellátást, majd megműtötték, sőt nemrégiben örökbe is fogadták.

