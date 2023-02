Lipták Ádám, az Uni-Garden Kft. ügyvezetője a rendezés dolgairól beszélt. Mint mondta, azért esett a választás a március 3-a és 5-e közötti hétvégére, mert akkor Régiségvásár is van. Mindezen túl az Avasi Kvaterka is belép a fesztiválprogramok közé, így az idei Kocsonyafesztivál közönsége igazi három az egyben programsorozatot kap.

Három színpadon

A Kocsonyafesztivál nagyszínpada a Szent István téren lesz. Lesz egy színpad a Villanyrendőrnél és egy az Erzsébet téren is. A fesztivál területe így a Szent István tértől a Villanyrendőrig húzódik majd. Az Avasi Kvaterka révén a történelmi Avas (a Bortanya és a Rácz sor környéke) is fesztiválhelyszín lesz. A rendezvény területén gazdag étel- és italkínálat, árusok, vásározók várják a vendégeket. Programok nemcsak a színpadokon, hanem több helyszínen is várják a fesztiválozókat. A kidolgozott együttműködés révén azon a hétvégén - kiegészítendő a Kosonyafesztivált - kétnaposra (szombat-vasárnap) bővül a Régiségvásár.

Veres Pál polgármester és Lipták Ádám, a Kocsonyfesztivál főrendezője

Fotós: Ádám János

A hagyományokhoz méltóan nagyszabású nyitó- és zárórendezvény lesz koncertekkel. Lipták Ádám elmondása szerint rengeteg előadóművész jelentkezett a fesztiválra, február 20-ig áll össze a végleges program. A nyitónap nagyfellépője a Margaret Island zenekar lesz - nélkülük eképzelhetetlen egy magára valamit adó fesztivál - Fellép a Balkán Fanatik, Horváth Tomi, Dr. Alban, az Alma együttes, Bereczki Zoltán, Csordás Tibi, a Helldance, Krisz Rudi, Lofti Begi, Náksi, a New Lelel Empire és még sokan mások. A zárókoncert vasárnap este Charlie fellépése lesz. A művész 75. születésnapi produkcióját eddig még nem láthatta a közönség Budapesen kívül.

Belép a Hősök tere

A kétnapos Régiségvásár központja ezúttal a Hősök terén lesz, a Kazinczy és a Déryné utca fogja összekötni árusok sorával a Kocsonyafesztivál helyszíneivel. Vasárnap a főutca Villanyrendőr és a Centrum közötti részét is a Régiségvásár árusai töltik majd meg.