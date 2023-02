A Házasság Hete országos programsorozat idei szlogenje a „Szeretetbe kapaszkodva”. Ennek jegyében a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete a Házasság Hetéhez kapcsolódó rendezvénye szerdán este volt a szervezet Réz utcai székhelyén. Az eseményen Makkai László görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus a házassággal kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlévő házaspárokkal.

Makkai László

Fotós: NHK

A rendezvény kezdetén Bak László, az egyesület elnöke köszöntötte a párokat, majd kérte őket, hogy ketten együtt gyújtsák meg a gyertya lángját, amely az összetartozást szimbolizálja. Elmondta továbbá, hogy egy sokgyermekes nagycsalád életében ritkán adódik a házaspároknak idő egymásra, ez jó alkalom rá.

Már az anyaméhben eldől

A kötődés és a bizalom kialakulása még magzati, illetve gyermekkorban kezdődik, amely a felnőttkorra is kihat és a házasságban teljesedik ki. Ő maga is 24 éve házasságban él, két gyermek édesapja, ezért tapasztalattal bőven rendelkezik, emellett krízislélektannal és párterápiával is foglalkozik – mondta Makkai László. Tapasztalatai alapján akkor kezdődik a probléma egy házasságban, amikor a kommunikáció elmarad. A néma kommunikáció egy kapcsolat végét jelentheti, mert megszűnik az érzelmi kötődés. Abba az állapotba kell visszatérni, amikor a férfi és a nő közötti kommunikáció még működött. Mikor volt a törés? - ezt ki kell deríteni. Mert amikor a férfiak lezárnak, a nők pedig mással beszélnek inkább (barátnő, rokon), akkor nehéz visszahozni a kapcsolatot, de nem lehetetlen – vélekedett Makkai László.Találnia kell a párnak egy közös tevékenységet, amelyben ellazulhatnak, hogy a feszültség ne legyen jelen az életükben. Kell a dicséret is, ahogyan a nőnek, úgy a férfinak is, a legapróbb figyelmesség is jó hatással lehet. Adni, elköteleződni, felelősséget vállalni – ezek a kulcsszavak – jegyezte meg a pasztorálpszihológus. Az igaz szerelem kulcsa a nem szűnő vágyakozás a házastárs iránt, akkor nem lesz hűtlenség. És természetesen az is nagyon fontos, hogy legyen én idő mindenki számára, a férjnek és feleségnek is.