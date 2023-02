A titok nem titok: szerelem, türelem, közös élmények Több összeállításban foglalkoztunk mi is a házasság hete kapcsán a házasság tartósságával. Egyik cikkünkben például ismert embereket kérdeztünk, szerintük mi kell a házasság egyben tartásához.

Fecske Csaba költő, akinek a felesége évekkel ezelőtt elhunyt, 44 év házasság után például ezeket mondta: "A hosszú házasságunk annak is köszönhető volt, hogy sok örömet éltünk át együtt. Voltak persze hajótörések, rosszabb időszakok is, de a szeretet túllendíti az embert a nehézségeken. Nagyon szerettük egymást, és türelmesek voltunk, ez tartott össze minket, ez a hosszú házasság titka" Az ismert pedagógus, Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese pedig erről beszélt: "A férjemmel 41 éve vagyunk egy pár, 35 éve házasok. (...) Ügyesen tudjuk egymás formálni. A férjem például okosan rá tud vezetni, ha úgy véli, hogy nem látom jól a dolgokat, de ez fordítva is így működik. Jól egymásra találtunk, és ha valami baj van, akkor összekapaszkodunk. De az örömöket is együtt éljük meg."

Makkai Lászlót, görögkatolikus lelkészt, pasztorálpszichológust is idéztük: "Az igaz szerelem kulcsa a nem szűnő vágyakozás a házastárs iránt, akkor nem lesz hűtlenség. És természetesen az is nagyon fontos, hogy legyen énidő mindenki számára, a férjnek és feleségnek is."