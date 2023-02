Hideg is volt, a szél is fújt vasárnap délelőtt, Miskolc főutcája mégis megtelt a régiségvásár árusaival és vásárlóival. Nehéz lenne felsorolni olyan dolgot, amit nem lehetett kapni a vásári forgatagban. Nagy sikere volt a katonai ruházatot és tárgyakat kínáló standnak, de sokan megálltak a preparált vadállatfejek előtt is, mert bizony azokat is hazavihette bárki, ha kifizette értük a nem csekély összeget.

Határozott céllal érkezett Nyíregyházáról Mészáros Diána. Mint mondta, gyakran megfordul az ország különböző régiségvásáraiban, mert gyűjti a szép, régi tárgyakat, gyertyatartókat, vázákat, egyéb vintage ékszereket.

– Devecserben szokott lenni hatalmas vásár, oda Németországból is sok holmi érkezik, a múlt héten pedig Egerben voltunk, ami szintén nagyon kellemes élmény volt. A miskolci régiségvásár is nagyon tetszik, csak hatalmas, nem biztos, hogy lesz időnk körbejárni. Már vásároltam pár réztárgyat, gyertyatartót és kisebb tálakat – sorolta.

Az egyik játékokat kínáló standnál találkoztunk Horváth Péterrel.

– Sok mindent gyűjtök, például a Csillagok háborúja figuráit. Most is találtam egyet, ami még nincs meg nekem, egy klónkatonát. Valószínűleg megveszem. Szeretem a Miskolci Régiségvásárt, mert hatalmas a kínálat. Jó nézelődni, akinek sok pénze van nagyobb dolgokat is tud vásárolni. Gyűjtöm a bélyegeket is. Az valahogy úgy van, hogy megtetszik az első darab, aztán azt gondolom, kellene még egy, meg még egy, a végén pedig nem tudom megállni a vásárlást – árulta el a gyűjtőszenvedély titkát.