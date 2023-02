Több hete panaszkodnak a szülők, hogy beteg gyermeküknek hiába ír fel az orvos gyógyszereket, azok nem kaphatóak a patikában. Akad olyan is, ami helyett nem tud helyettesítő orvosságot ajánlani a gyógyszerész, így vissza kell menni az orvoshoz, hogy írjon fel valami mást.

Egész Európában, sőt az egész világon gyógyszerhiány van, és ez nem most kezdődött, hanem hónapokkal ezelőtt.

– Ebben több tényező is közrejátszik – jelezte a napokban Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. – Az energiaválság problémái, az ukrán-orosz háború által keltett helyzet, amelyből nem tudunk egyszerűen kilábalni. Döcögnek a főként Kínában és Indiában gyártott hatóanyagok ellátási útvonalai, és mivel egyre inkább koncentrálódott a világ gyógyszeripara, ha egy céggel vagy hatóanyaggal gond van, akkor az dominószerűen söpör végig az egész világon. A gyógyszerhiány tartós lehet – fogalmazott az elnök.

Később érkezett

– Valóban akadozik a gyógyszerellátás – mondta lapunknak dr. Nyíri László, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke, aki gyógyszertárat is működtet. – Főleg az antibiotikumokból van hiány, és a kollégáktól hallom, hogy nemcsak itthon, hanem Európa más országaiban is. Azonban véleményem szerint nem tragikus a helyzet, legalább is a térségünkben. Igaz, hogy nincs mindig minden, de aztán megérkezik az utánpótlás. Pár hétig például hiánycikknek számítottak a megfázás tüneteit enyhítő különböző porok, de aztán érkeztek a patikákba. Azonban ezeket tudtuk helyettesíteni tablettával, ami szintén hatásos volt. A vény nélkül kapható szereken kívül rengeteg antibiotikum hatóanyagot tartalmazó gyógyszer sem szerezhető be egyszerűen, például az amoxicillin tartalmú orvosságok. Azonban ezeket több gyártó is gyártja, így egyik vagy másik tud szállítani. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) gyógyszerhiányt részletező listáján 1550 hiányzó tétel szerepel, és több mint 400 az elmúlt évben került fel rá. Ez a szám csökken, hol pedig növekszik – jelezte dr. Nyíri László.

Alapanyaggondok

Mint mondta, a háttérben többek között gyártási és logisztikai gondok vannak, de további probléma, hogy nemcsak a gyógyszerhatóanyagok hiányoznak, hanem a csomagolóanyagok is. A tablettákat azonban a gyártónak be kell csomagolnia, amihez alumíniumfólia és papír is szükséges.

– Nem kell megijedni, ha valamelyik gyógyszerből hiány van. Évek óta úgy működik a rendszer, hogy a gyógyszerész ajánlhat helyettesítő orvosságot, ilyenkor nem kell visszamenni az orvoshoz, hogy írjon fel valami mást. A saját patikámban például még nem fordult elő olyan, hogy ne tudtunk volna helyettesítő gyógyszert adni. Ezek hatóanyaga ugyanaz, mint a felírtnak, csak más gyártótól. Ha azonban mással nem helyettesíthető gyógyszer hosszú ideig hiányzik a patikákból, akkor az orvossal kell konzultálni, hogy írjon fel valamilyen alternatív gyógyszert – tette hozzá az elnök.

Eltűnt a patikákból

Felhívta a figyelmet: jelenleg az új hatóanyagú inzulinkészítménnyel adódott probléma. Mivel Amerikában engedélyezték súlycsökkentésre is, sokan kezdték használni erre a célra. Ezzel nincs is probléma, hiszen a kóros elhízás is súlyos egészségügyi kockázat, azonban orvosi körök levelezését látva az a megítélés, hogy elsősorban cukorbetegeknek írják fel a készítményt. Ez szemaglutid tartalmú, korszerű gyógyszer, nem is olcsó, de most az a megoldás, hogy a cukorbetegeknek másfajta inzulinra kell átállniuk, a beteg kezelőorvosának kell megtalálnia a megfelelőt. Olykor-olykor érkezik egy-egy szállítmány a korszerűből, de hamar el is fogy, vázolta a helyzetet az elnök.

Felvetettük: jó lenne, ha az orvosok tudnák, melyik gyógyszerből van éppen hiány, hogy azt ne írják föl a betegeiknek. Dr. Nyíri László jelezte: a forgalmazónak kötelessége jelenteni az OGYÉI felé, ha valamelyik gyógyszerből nem tud szállítani. A megoldás azonban az lehetne, ha a legfontosabb hiánycikkek felkerülhetnének az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT), hiszen az orvos egyébként is oda küldi a digitális recepteket. Így a felületen láthatná, hogyan áll egyes gyógyszerek forgalmazása. De ez egyelőre nem működik, tette hozzá dr. Nyíri László.