Három éve nem volt ilyen, hogy ebben a formában találkozhattak a gyerekek, szülők és a pedagógusok. A pandémia ugyanis a nagyszabású farsangi rendezvényt nem tette lehetővé. Most azonban mindent beleadtak a miskolci Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Óvoda alsós tanulói, illetve az őket felkészítő tanárok. A mulatság nyitótánccal kezdődött, a Palotást a negyedikesek adták elő, majd szintén a negyedikesek közvetítésében keringővel zárták a jelmezes műsorszámokat.

Egyedi produkciók

Minden osztály egyedi táncos produkciót mutatott be, a hagyományok szerint. Voltak vidám hóemberek, vicces bohócok, de a szivárvány minden színében pompázó színes ceruzák is. Volt olyan osztály, amely Nagy-Britanniát hozta el a farsangi mulatságra, a legjellegzetesebb angol személyekkel és mesehősökkel. Az utolsó produkció érdekessége túl azon, hogy ötletes popcorn jelmezbe bújt az összes gyerek és tanáraik is az volt, hogy valójában is megkóstolhatták a nézők a pattogatott kukoricát, amit kiosztottak a gyerekek között. A jelmezesek műsorát követően még lehetőség volt arra, hogy mindenki átöltözzön egyénileg egy másik jelmezbe, amibe szeretett volna, majd zenével és önfeledt tánccal űzték el a telet az iskolások.