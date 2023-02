A 35. alkalommal megrendezett, pénteken kezdődött háromnapos délkelet-lengyelországi Kárpátok Európája nevű nemzetközi konferencián Hörcsik Richárd a közép-európai közlekedésről szóló pódiumbeszélgetésen szólalt fel - derül ki a Magyar Távirati Iroda beszámolójából. A zemplén-abaúji parlamenti képviselő felidézte: az 1874-ben megnyitott, Mezőlaborcon, Homonnán, Terepesen, Sátoraljaújhelyen áthaladó vonal révén az egykori Osztrák-Magyar Monarchia északkeleti csücske bekapcsolódott Európa vérkeringésébe. Feltette a kérdést: százötven évvel ezelőtt "a galíciai vasútvonal ütemes fejlődést hozott a régiónak - miért ne próbálnánk meg felújítani?"

Felidézte: 2006-ban a vasút meglévő szakaszain, Sárospatak és a délkelet-lengyelországi Krosno városa között egy alkalommal elindított emlékvonat útja 7 órát tett ki, míg helyi járatokkal ez 10 óráig tartana. 1874-ben viszont ugyanaz a szakasz 4 óra alatt volt bejárható - jegyezte meg.

Hörcsik Richárd aláhúzta: a lengyel-szlovák-magyar együttműködésben a vasútvonal felújítása rendkívül fontos lenne nemcsak a lengyel Kárpátaljai vajdaságnak, hanem a magyarországi régiónak is. "Várjuk a lengyel turistákat" - fűzte hozzá.

A javaslatot Andrzej Adamczyk lengyel infrastrukturális miniszter is támogatásáról biztosította.

Adamczyk felszólalásában aláhúzta: a Három Tenger Kezdeményezés országaiban épülő közlekedési hálózat nemcsak közúti összeköttetéseket jelent. "Nem alaptalan, hogy nemcsak a közúti Via Carpatiáról, hanem a Rail Carpatiáról is beszélünk, amely többek között a Magyarországra vezető vasútvonalat is magában foglalja" - jelentette ki.

Ebben az összefüggésben megemlítette a Rzeszów-Miskolc-Budapest vasútvonalat, melyen az út - mint mondta - már óránkénti 80-120 kilométeres sebessége mellett is csak 5 órát tenne ki, vagyis rövidebb időt, mint manapság az autóval megtett utazás.