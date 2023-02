Magyarországon a koronavírus visszaszorulóban van, az influenza terjed, és veszélyes maradt az RSV is, mely továbbra is sokkal jobban fertőz, mint az elmúlt esztendőkben, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataiból. Az okokról Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanárt kérdeztük.

Hullám és szünet

– A koronavírus, ahogy már megszokhattuk az előző három évben, hullámokban jelentkezik. Egyébként minden légzőszervi betegségre ez a jellemző. A koronavírus ellen az emberek jelentős része már átimmunizálódott. Részben azért, mert oltásokat kapott, részben pedig azért, mert átesett a fertőzésen az elmúlt néhány hónapban. Most tehát a vírus már nem talál megfelelő alanyokat, hogy szaporodjon bennük.

Ugyanis ha valaki legalább részben immunis, akkor nem mutat tüneteket, és a vírus sem képződik benne olyan számban, hogy meg tudjon fertőzni másokat. Ezt nevezzük önkorlátozó fertőzésnek. Minden fertőző betegség esetében megfigyelhető, hogy egy-egy nagyobb esetszám után, azaz egy járványhullám után szünet következik. Van olyan betegség, aminél ez több évig tart, másoknál több hónapig. A koronavírus az utóbbiak közé tartozik. Emiatt remélhetőleg nyugtunk lesz tőle őszig. Addig ugyan folyamatosan lesznek fertőzések, de csak szórványosan – tette hozzá Rusvai Miklós.

Sok a fogékony ember

Jelezte: az influenza és az RSV esetében azért tapasztalható most nagyobb esetszám, mert az elmúlt három évben a maszkviselés miatt ezeknek a vírusoknak nem volt lehetőségük arra, hogy megfertőzzék az embereket és immunitást alakítsanak ki. Így most sok a fogékony ember, sok az influenzás, 2015 óta, a 8 évvel ezelőtti nagyobb esetszám után most tudott járványszerűen megjelenni.

– Ugyanez mondható el az RSV-fertőzésre is. Ezt szintén egy endémiás vírus okozza, ami azt jelenti, hogy folyamatosan jelen van az emberek körében. Elsősorban gyerekeket fertőz meg, de a gyerekek révén a felnőtteket is rendszeresen érte egy-egy újabb immunizáló hatás. Nem betegedtek meg ugyan jelentősen, mert az RSV az úgynevezett náthavírusok közé tartozik. A korábbi években megszokott náthás fertőzések jelentős részében az RSV volt a felelős, csak senki nem fordított rá különösebb gondot. Jött egy kis nátha, nem okozott súlyos tüneteket, 4-5 nap alatt elmúlt.

A gyerekek hazaviszik

– Az elmúlt 3 évben azonban ez a vírus sem tartotta immunizáció alatt az embereket. Főleg a gyerekek maradtak ki a fertőzésből, mert az online oktatás miatt nem jártak közösségbe, egyébként pedig mindenkire jellemző volt a társadalmi távolságtartás. Így most kifejezetten a gyerekek körében indult el az RSV-járvány az őszi periódusban. A gyerekek pedig hazavitték, megfertőzték a szüleiket. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy a légzőszervi betegek jelentős többsége 35 év alatti, körülbelül 25-30 százaléka 14 év alatti, és 20-25 százaléka fiatal felnőtt, 14-35 közötti. Ebből is látszik, hogy a gyerekek és a szüleik azok, akik hazaviszik az iskolából a fertőzést – sorolta a víruskutató.

Dr. Rusvai Miklós

Fotós: Markovics Gábor

Jó hír azonban, hogy ezekben a napokban igazi téli idő van.

– A száraz, hideg idő az embereknek kedvez, mert a vírusok ilyen időjárási viszonyok között nehezebben szaporodnak és fertőznek. Valószínűleg a következő napokban egyre csökken a betegek száma, és ez nemcsak a koronavírussal fertőzöttekre, hanem az influenzásokra, valamint az RSV-fertőzöttekre is igaz. Február második felétől várhatóan már csökkenni fognak a különböző légzőszervi megbetegedések, amelyek december közepétől zajlanak – jelezte a víruskutató.