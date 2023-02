A Sajókeresztúr Község Önkormányzatának többségi tulajdonában álló Acélmax Zrt. európai uniós és hazai forrásból valósítja meg az ipari park fejlesztést. A kivitelezés 2022 tavaszán kezdődött, a fejlesztés mostanra a befejezéséhez közelít. A Sajókeresztúr határában történő beruházás magában foglalja az iparterületen belüli út- és járdahálózat, szennyvíz- és ivóvízvezetékek, szennyvíztisztító telep, fogadóépület és parkolók kiépítését, de a támogatásnak köszönhetően a sajókeresztúri bekötőút is megújul. A miskolci agglomeráció és Sajókeresztúr települése a kormányzati támogatásoknak, a fejlesztési lehetőségeknek és a település vezetőinek köszönhetően, dinamikus fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A most folyamatban lévő Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból megvalósuló fejlesztéssel, olyan barnamezős iparterület infrastruktúra-kiépítése is létre jön, amely kitűnő alapot szolgáltat a térségbe betelepülni szándékozó mindazon vállalatok és vállalkozók számára, amelyek kitűnően megközelíthető, rendezett és jó infrastrukturális feltételeket biztosító telephelyet keresnek tevékenységeik folytatásához.