Kilencszázötven éves Tokaj, a magyarság emblematikus városa, a tokaji aszú névadó települése, a magyar nemzet és a nemzetközi összetartozás egyik szimbóluma. Itt sűrűsödik nemzetünk évezredes múltja, műveltsége, a magyarság örök szellemisége.

A város vezetése úgy határozott, hogy a 2023-as esztendőt „Tokaj 950 éves” emlékévévé nyilvánítja, és arra törekszik, hogy az év minden eseménye és rendezvénye a jubileum méltó megünneplését szolgálja.

– Városunk fájdalmasan szép történelme tett igazán autentikus magyar hellyé bennünket, partikuláris szakmai akadékoskodások ellenére ünnepelni és emlékezni szeretnénk az idő és a hely szelleme által megszentelt eseményeken, mint ahogy tették azt tisztes elődeink ötven évvel ezelőtt a 900 éves évfordulón. Közülük szerencsére sokan még most is közöttünk vannak – mondta Posta György, a város polgármestere. – A közel ezer éves múlt történelmi tényeken alapul, nem véletlenül tartották meg a 900 éves évfordulót 1973-ban. Most, ötven évvel később nem kis feladat elé nézünk annak tükrében, hogy háború sújtja egyik szomszédunkat, inflációt, energiaválságot kell leküzdenünk, ezek rányomják bélyegüket a költségvetésünkre, ehhez mérten kell gondolkodnunk. Tokaj sem dúskál a javakban. Ahhoz viszont, hogy ünnepeljünk, hogy méltók legyünk őseink tetteihez, nem igazán a pénz kell, inkább az elkötelezettség, elszántság, a tenni akarás. Azok az események, programok, amelyek az idén zajlanak majd le, úgy vélem, hogy méltók lesznek a jubileumhoz, és akkor még nem beszéltem azokról az évfordulókról, amik szintén kerek számmal bírnak – folytatta a polgármester. – Tanévekben számolva százhúsz éves a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, néhány hónappal több mint hetvenéves a Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium, hatvanöt éves a Tokaj-Hegyalja Egyetem Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szakképző Iskola, hatvanéves a Németi Ferenc Városi Könyvtár, tízéves a Tokaji Járási Hivatal, és mindemellett ne felejtsük el, hogy a Himnuszunkban is megénekelt városunk a tokaji aszú és a Tokaj-Hegyalja Egyetem név­adó települése! Az emlékév megtartását a magyar kultúra és Tokaj város napján jelentettük be hivatalosan, egyben felkértük dr. Koncz Zsófiát, a térség országgyűlési képviselőjét, miniszterhelyettest, Wáberer Györgyöt, a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztost és dr. Stumpf Istvánt, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnökét védnöki cím elfogadására, mindhárman vállalták a feladatot.

Színes programok

Az emlékévre fókuszál a Tokaj Fesztiválkatlan is, hosszú évek után elérte, hogy bemutathassák a Mamma Mia! című produkciót, Szegeden kívül nyílt, szabadtéri előadáson csak most, Tokajban láthatja a nagyérdemű. Ugyancsak itt látható majd a negyvenedik évfordulóját ünneplő „István, a király”, majd a Kispál és a Lovasi-produkció, az újra összeállt Nox, és vannak még tervek, amelyek egyelőre nem nyilvánosak.

– Az önkormányzat rendezvényei – tekintve a már említett anyagiakat – nem lesznek nagyszabásúak, még egyszer hangsúlyozom, az elszántság a fontos – folytatta Posta György. – A bornapok is ennek jegyében telnek majd, mint ahogy a szüreti napok programjai is. Konferenciát szervezünk, titkon reméljük, hogy tartunk majd egy olyan eseményt, amelyen az érdeklődők helyi vállalkozókkal tudnak találkozni, beszélgetni, kértük az éttermeket, hogy étlapjukon tüntessék fel az évforduló logóját, matricák, pólók, egyéb ajándéktárgyak készülnek, sőt a városba vezető utak táblái is jelzik majd az eseményt. Nagyon kevés négyezer fős település van, amely ilyen születési dátummal büszkélkedhet. Szeretnénk egy olyan napot, esetleg hétvégét, ami csakis a 950 évet célozza meg, de ez még nincs kiforrott állapotban, egyelőre keressük a forrásokat – közölte a polgármester.

Tokaj a kisebb vendégfogadókon, panziókon túl két olyan szállodával rendelkezik, amelyek minőségi szálláshelyként fogadják a vendégeket. Tavaly százötvenöt szobát adtak át, a szálláshelyfoglalásokból arra lehet következtetni, hogy lesz igény rájuk. Tavaly hatvannyolcezer volt a vendégéjszakák száma, ebben az évben ezt jóval meghaladhatják. A Magyar Turisztikai Ügynökség bejelentése szerint a Tokaj–Nyíregyháza turisztikai régióban nőtt a legjobban a vendég­éjszakák száma. Tokajban a pandémia előtt 35 ezer volt ez a szám, 2022-ben megduplázódott, vonzó a régió az odaérkezők számára.