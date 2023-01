Csütörtökön érkezett a riasztás a Mályi Madármentő Állomáshoz, miszerint hatalmas ragadozó madarat találtak Mezőkeresztes–Mezőnyárád vasútállomáson a sínek mellett. Lehoczky Krisztián madármentő azonnal a helyszínre sietett.

– A vasútállomás egyik dolgozója hívott fel, hogy a sínek között dolgozott egy füves részen, ahol talált egy hatalmas ragadozó madarat. Mondtam neki, hogy fogja be, bármi is legyen az, később tudok csak menni érte – osztotta meg szerkesztőségünkkel Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. – Elárulta, hogy nem meri megfogni, ezért azt kértem, hogy küldjön róla fotót. Ez alapján beazonosítható volt, hogy egy parlagi sas feküdt a fűben. Visszahívtam az illetőt, és nyomatékosan kértem, hogy kollégái segítségével fogják be a fokozottan védett, 1 millió forint természetvédelmi értékű, súlyosan sérült madarat.

Súlyosan sérült

– Én pedig azonnal autóba ültem. Mire odaértem, már betekerték geotextilbe a sast. Átvettem tőlük, és szétnyitottam a textilt. Láttam, hogy a ragadozó madár jobb lábát szétroncsolta a vonat, a bal szárnyát pedig csak egy bőrredő tartotta. A jobb szárnyában pedig eltört a kéztőcsont. Felhívtam dr. Déri Jánost, a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány állatorvosát, hogy egy nagyon rossz állapotban lévő parlagi sast vinnék hozzá, de valószínű, hogy meg lehet menteni.

Lehoczky Krisztián a parlagi sassal

Fotós: Mályi madármentők

Megműtötte, a roncsolások sajnos oly mértékűek voltak, hogy a megsérült lábat és a fityegő szárnyat már csak amputálni lehetett. Ez egy többnapos sérülés volt, ami el is fertőződött, és az idegek elhaltak. Az állatorvos műlábat rögtönzött neki spatulából és vattából. Viszont soha többé nem lehet már szabad szegényke, emberi gondoskodásra szorul. A ragadozó madarak különösen ki vannak téve a vonatgázolásnak.

Rendkívüli veszélyben

– Egyszer már mentettem szintén hasonló okból parlagi sast és egerészölyvet is. A ragadozó madarak rendkívüli veszélyben vannak a vasút­állomások környékén, mivel a sínek mentén a frissen elhullott kóbor és vadállatok tetemeit is megdézsmálják. A vasúti pályaudvarok közelében jellemző, hogy bokorsávot alakítanak ki, ahová beszorul egy madár, amikor jön a vonat, és az elüti. Bár a sas igazi légi akrobata, de nem éppen gyors röptű madár. A masiniszta lehetséges, hogy még csak nem is észleli, és már kész a tragédia, vagy az utasai védelmében kell úgy döntenie, hogy nem kezdhet bele vészfékezésbe.

Családot is alapíthat

Nekem nincs ahhoz jogom, hogy eldöntsem, hogy egy madarat életben tartsak-e, vagy sem, ez az állatorvos dolga. Védett vagy fokozottan védett állatot a törvény szerint csak akkor lehet elaltatni, ha sehogy sem hozható fájdalommentes állapotba, vagyis folyamatosan szenved. A sérült sas jelenleg a Hortobágyi Madárkórházban lábadozik. Amikor felépül, újra tanul majd járni a műlábával. Aztán bekerül a nagy röpdébe, ahol egy másik sérült sassal akár még családot is alapíthat.