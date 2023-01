Egy nemzetközileg is jelentős futóversennyel indul Kazincbarcika 2023-as sportéve. A város saját Backyard Ultra bajnokságot tart Non Plus Ultra néven február 3-án 10 órától a Kazincbarcikai Sportközpont tornacsarnokának „karámjából” rajtolva. Ez egy amerikai eredetű, új hullámos és formabontó, óriás körökre osztott futóverseny, ami az utolsó versenyző pályán maradásáig tart. A legkitartóbb versenyzők akár 24 óránál is hosszabban futnak, körönként 6,7, ám összesítve akár több száz kilométert. A pálya amatőröknek is szabad, bármennyi körre.