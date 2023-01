Járványos szintre emelkedtek az influenzaszerű megbetegedések Magyarországon. Emellett tart a légúti óriássejtes vírus (RSV) okozta járvány is. Zsúfoltak az orvosi rendelők. A mostani enyhe, esős és párás tél kedvez a kórokozók elszaporodásának, a hurutos megbetegedések terjedésének. Nem szabad félvállról venni az influenzát, figyelmeztetnek a szakemberek, mert súlyos szövődményeket is okozhat, leggyakrabban gége- és tüdőgyulladást. Ezt elkerülhetjük, ha kérjük háziorvosunktól az influenza elleni védőoltást. Az ingyenes influenza elleni vakcina javasolt a 60 év felettieknek, a krónikus betegségben szenvedőknek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőknek. A védőoltást még mindig érdemes beadatni, de tudni kell, hogy a védettség kialakulásához minimum két hétre van szükség.

A víruskutatók több hete azt kérik, zsúfolt helyeken hordjunk maszkot, hogy megvédjük magunkat a januárban terjedő vírusoktól, de védjünk másokat, ha esetleg mi vagyunk betegek.

Félelem nélkül

De vajon mennyien veszik komolyan a kérést? Szerda reggel Miskolc főutcáján elvétve láttunk maszkos járókelőt néhány idősebb hölgy óvta csak magát. Az egyik nagyobb üzletben egyetlen fiatal nőn volt csak maszk. A reggeli csúcsban, a villamoson azonban többen felvették, idősek és fiatalok egyaránt.

– Nem tapasztaltam, hogy a környezetemben járvány lenne – jelentette ki Bacsó Zoltánné. – Amíg a tömött buszon maszk nélkül ülnek az emberek, nem beszélhetünk járványról. Én amúgy sem venném fel, mert fulladok benne. Ha a vírus meg akar fertőzni, úgyis megfertőz. Igazából nem félek a betegségtől. Tudom, hogy tüdőgyulladás is lehet a vége, de sok gyümölcsöt eszem ilyenkor, így tudok védekezni. A covid elleni három oltást felvettem, az influenza ellenit nem, mert nem vagyok krónikus beteg és nekem nem jár ingyen. A férjemnek viszont igen, ő meg is kapta. Ha mégis influenzások leszünk, majd kiheverjük – jegyezte meg Bacsó Zoltánné.

Fertőtlenítés és maszk

Sokkal óvatosabb Horváthné Algács Sarolta, aki bizonyos helyeken felveszi a maszkot.

– Félek a vírusokól, mert több betegségem is van. Ha megfázom, közösségben maszkot veszek, hogy ne fertőzzek meg másokat. Ha dolgozni megyek, a Bulgárföldön szállok fel a villamosra, és azt tapasztalom, hogy a járművön sokan felveszik a maszkot. Az üzletekben azonban nem látom az óvatosságot. Jómagam most is betartom azokat a szabályokat, amelyek a covid idején voltak érvényben. Gyakran mosok kezet, fertőtlenítek, mindig van nálam kézfertőtlenítő. Az influenza ellen nem vettem fel a védőoltást, mert a covid idején már az első adag vakcina után is problémáim voltak. Szedem a C- és D- vitamint, mert az orvosok szerint ezek a vitaminok erősítik az immunrendszert. Ha pedig úgy érzem, hogy egy kicsit fáj a torkom, rögtön beveszek egy torokfertőtlenítőt – sorolta Horváthné Algács Sarolta.

Sok gyümölcs

– Járványos időszakban természetesen ügyelni kell a védekezésre, de olyan nagyon nem félek, mert ha folyton ezen jár az eszem, akkor azért leszek beteg – fogalmazott Papp Józsefné. – Ha jön a vírus, akkor úgyis elkapom, akármit csinálok. Fontos a gyakori kézmosás, és télen nem kell puszit adni az ismerőseinknek. Egyébként minden vírus veszélyes lehet, ha legyengült szervezetet talál meg. Régen is volt influenza, de azért ma már az orvostudomány sokkal fejlettebb, mint évtizedekkel ezelőtt. Az egészségügyi intézményekben kötelező felvenni a maszkot, úgyhogy ott felveszem, de a buszon, a villamoson is hordom, és mindenütt, ahol sok ember van együtt zárt térben. Minden télen, de ilyenkor még inkább sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztok. Nagyon drága, de mit tehet az ember? Az ennivalóra és a rezsire muszáj áldozni. Tapasztalataim szerint segít még a gyömbértea is. Immunerősítő, de ha megbetegszünk, jó vírusölő – osztotta meg velünk tapasztalatait Papp Józsefné.