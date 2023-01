Hangsúlyozta: Magyarországon a hallgatók érdekeit megvédi a kormány, a jövő egyetemistáinak pedig azt üzente, hogy hazánkban jó egyetemistának lenni, hiszen egy 300 ezer fős közösséghez tartozhatnak a hallgatók. A szaktárca felsőoktatásért felelős államtitkára kiemelte, hogy a diplomaszerzés azért is fontos, mert a diplomások bérelőnye a munkaerőpiacon jelentős. Hankó Balázs azt is elmondta, hogy a felsőoktatásban részt vevő intézmények és szereplők hazánk jövőképének alakításához és tudásgazdaságához járulnak hozzá. A kiállítás január 14-ig várja a továbbtanulásban gondolkodókat a budapesti Hungexpo A pavilonjában.

A siker kulcsa a felsőoktatás

„Az Educatio egy olyan szakkiállítás, ahol minden együtt van. Együtt formáljuk a jövőt, közösen építjük Magyarország sikerét. Legyen a magyar felsőoktatás a magyar siker kvantumtényezője!” – foglalta össze Hankó Balázs az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megnyitóján.

Az Educatio célja, hogy összekapcsolja a hazai és külföldi felsőoktatási intézményeket, tankönyvkiadókat, nyelviskolákat, szakképző intézményeket az érdeklődő diákokkal, oktatókkal és a szülőkkel.

A régió legkiemelkedőbb egyeteme

Az Észak-Magyarország Régió legszélesebb és legszínesebb képzési palettáját a Miskolci Egyetem mutatja be a budapesti szakkiállításon. Az egyetem mind a nyolc kara egy-egy standdal jelent meg a nagyszabású eseményen, amelyen jelen vannak a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának a képviselői, az egyetemi sportközpont és a nemzetközi igazgatóság munkatársai is. A standokon a leghitelesebb információforrások, a hallgatók és az oktatók válaszolnak az érdeklődők kérdéseire.

Ádám Zoltán, a Miskolci Egyetem oktatási és minőségbiztosítási igazgatója az első nap délelőtti tapasztalatairól elmondta: néhány óra alatt személy szerint ő is mintegy 60 diákkal beszélt. Úgy látja: az intézmény esélyteremtő felvételi szabályozása beváltja a hozzá fűzött reményeket, hiszen minden kar iránt érdeklődnek a fiatalok, akik között volt olyan is, aki még csak kilencedikes.

„A Miskolci Egyetemen végzett hallgatók legkésőbb hat hónapon belül állást találnak. Egyre nő többek között az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és az Egészségtudományi Kar képzéseinek népszerűsége, de a műszaki képzéseik iránt is jelentős az érdeklődés. Fontos, hogy több alapképzés is indul angol nyelven, amelyekre magyar hallgatók is jelentkezhetnek, a külföldi hallgatók száma pedig folyamatosan emelkedik” – tette hozzá az oktatási és minőségbiztosítási igazgató.

Az eredeti tudás Miskolcon van

A fiatalokat természetesen a tanulás mellett a hallgatói élet is érdekli. Harsányi Vivien, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke azt emelte ki: örömmel tapasztalják, hogy a fővárosi diákok is nyitottak a vidéki egyetemek felé. Kérdeznek az új felvételi eljárásról, valamint a Miskolci Egyetem karainak képzéseiről, a diákéletről, a kollégiumokról és az ösztöndíjakról.

„A miskolci campus az országban egyedülálló, ahol az egyetemi élethez minden adott. Nagyon jól érezzük magunkat a Miskolci Egyetemen, semmiért sem cserélnék fel, ezért is tudjuk tiszta szívből ajánlani az intézményt a fiataloknak” - fogalmazott a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.