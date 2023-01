A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő iskolaőröknek - az év első hetében - elsősegélynyújtással, és újjáélesztéssel kapcsolatos témakörben tartottak előadást megyeszerte a meghívott egészségügyi szakemberek. Az iskolaőrök elméleti ismeretek mellett gyakorlati tudással is gazdagodtak a képzések során.

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az oktatáson szakmai ismeretek bővítésére is sor került, a rendőrök az iskolákban szolgálatot teljesítő munkatársak jogszabályismeretét, és bűnmegelőzési feladatait is naprakésszé tették, illetve felelevenítették a szükséges intézkedéstaktikai kompetenciákat, és az ElfBar elektromos cigaretta használatának veszélyeit is – írja a police.hu.