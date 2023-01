Hagyományteremtő módon tartott újéviköszöntő rendezvényt a Miskolci Egyetem Díszaulájában hétfőn a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal és a Miskolci Egyetem. Az eseményen beszédet mondott dr. Alakszai Zoltán főispán, Bihall Tamás, a BOKIK és Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

A vírus és a háború írta át az üzleti tervet

Bihall Tamás többek között arról beszélt: öröm számukra, hogy idén már a Miskolci Egyetem is csatlakozott a rendezvényhez. „Közösségépítő program ez, és az év eleje a folytatásról szól. A vírus és a háború átírták az üzleti tervet. De készek vagyunk arra, hogy az átírt üzleti tervet megvalósítsuk 2023-ban” – hangsúlyozta. Hozzátette: közösen, közös értek és érdek mentén valósítják meg a feladatokat. „A 2022-es évet a vármegye pozitív számokkal zárta. Sokkal jobbak a foglalkoztatási mutatóink, mint korábban” – húzta alá. Rámutatott: 16 százalékponttal javult a foglalkoztatási mutató a vármegyében, ami magasabb, mint az országos átlag. „Minden mutató egy egészséges értéket zár és a kamara nem észlel a vállalkozók körében pánikhangulatot” – részletezte. Hozzátette: cselekvőképesen néznek a gazdaság élete elé idén. Az elnök arra is kitért beszédében, hogy a gazdaság nincs rossz állapotban és a vállalkozók lelkiállapotát is pozitívnak értékelte.

Szükség van a közösségekre

Dr. Alakszai Zoltán főispán arról beszélt, hogy mindenki jelenléte fontos a számukra. „Mindenképpen szükséges, hogy koccintsunk, hiszen minden évkezdet ünnep számunkra” - mondta. Hozzátette: szükségünk van a közösségre, amely a legfőbb erőforrása a vármegyének. „Ahogy manapság sokszor halljuk, a veszélyek korában élünk. Járványok, háborúk és a válságok időszaka ez, és egy ilyen időszakban különösen fontos, hogy cselekvő pozícióban legyünk” - húzta alá. Dr. Alakszai Zoltán beszéde végén köszönetet mondott a kormányhivatalokban dolgozóknak az egész éves munkájukért.

Fókuszban az utánpótlás

„Nehéz év áll mögöttünk, de ez nem azt jelenti, hogy a külső körülmények miatt ne csináljunk semmit” - mondta Prof. Dr. Horváth Zita. Hozzátette: a külső körülmények arra ösztönöznek minket, hogy mindent meg tegyünk a kiút megtalálása érdekében. „Az innováció és a tradíció az egyetem egyik jelmondata” - húzta alá. A rektor azt hangsúlyozta beszédében, próbálják a kapcsolati hálóikat szélesíteni, hogy meg tudják adni a legitimitását az egyetemnek. „A legitimitásunkat az adja, hogy a helyi problémákat csak helyi szakemberek tudjak megoldani. Ebben partner az intézmény, hiszen minden eszközt megad ennek érdekében, hogy megfelelő utánpótlást biztosítson a megye számára” - emelte ki a rektor.