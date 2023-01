A Magyar Rákellenes Liga idén is megszervezte a Rákellenes Világsétát, amelyet vasárnap tartottak meg, Miskolcon, több mint 40 fővel. Az alkalom célja, hogy felhívja a figyelmet a friss levegőn történő mozgás jótékony hatásaira, a daganatos megbetegedésekre és megelőzésükre, illetve mindazok problémáira, akik a világon rábetegségben szenvednek. A kezdeményezéshez az országos szervezet helyi közössége, a Miskolci Rákellenes Liga és a Rákbetegek és Barátaik Klubja is csatlakozott. Vasárnap délelőtt, a vízkereszti Szinva-szentelés után a II. János Pál pápa térről indult el lelkes csapatuk a sétára egészen a Diósgyőri várig. Többen rózsaszín sálban, vagy szalaggal jelentek meg, ami a mellrák jelképe.

Adományakciót hirdettek

– Harmadik alkalommal sétálunk a rákbetegekért, hogy minél hamarabb meggyógyuljanak. Emellett azokra is emlékezünk, akik már nincsenek közöttünk – mondta Virág Judit, a Miskolci Rákellenes Liga elnöke. – Ez a mozgalom több mind 30 éve indult el Amerikából. A világon hat kontinensen sétálnak ma különböző idősávokban nemcsak csoportok, hanem egyéni jelentkezők is. A Magyar Rákellenes Liga pedig az ország minden városában elindítja a programot. A Diósgyőri várig tartó séta közben beszélgetünk egymással. Tagjaink elmondják, hogyan telt a két ünnep közti időszak és hogy kire milyen kezelések várnak. Ma adományakciót is hirdettünk, amelynek részleteit az https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/2724 honlapon lehet megtalálni. Az adományokat a rákbetegeink gyógyítása során fogjuk fölhasználni. Idén nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk helyezni a megelőzésre, népszerűsítjük a szűréseket. Célunk az is, hogy eljussunk a fiatalokhoz. Január harmadik hete az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amikor a 7. osztályos lányokat buzdítjuk arra, hogy vegyék fel az oltást. Februárban pedig a rákellenes világnapra készülünk.