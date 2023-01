A magyar kultúra napja alkalmából kedden a Földes Ferenc Gimnázium könyvtárában honismereti programot tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület. Azért épp a Földesben, mert Friedmanszky Lilla, a 47. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton Arany Oklevelet kapott, így iskolájában mutathatta be dolgozatát az esemény közönségének. A gimnázium tanulója Életmesék – Kubai emlékek nagyapámtól címmel írta pályázatát.

Hagyománnyá vált

„A Földes Ferenc Gimnáziumban régóta hagyomány a kulturális nap megrendezése. Ezen alkalomból készítettem interjút a nagyapámmal, a történelem-néprajz pályázatra. A történet nagyapám kubai emlékeit eleveníti fel” – mondta el portálunknak Friedmanszky Lilla. Hozzátette: Részletesen beszámolt nekem ottani szolgálatáról, és arról, hogy mi mindent kellett átélnie a hidegháború korából, a karibi válság idejéből. „Az interjú készítése során megrendítő volt hallani mindazt, amit mi csak a tankönyvekből olvashatunk, ő pedig testközelből élte át. Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet történelem Tanárnőm, aki egyben a Földes Honismereti és média szakkör mentora is javasolta, hogy küldjük tovább esszémet a 47. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatra” – részletezte. Rámutatott: A pályázaton arany minősítést értem el, amely megerősítette bennem, hogy tovább kutassam családom történetét. „Büszke vagyok, hogy Földesista lehetek, hiszen a gimnáziumunk ezen eseménye nélkül nem születhetett volna meg ez a történet. Tanárnőnek köszönöm a bíztatást, és a sok segítséget.” – hangsúlyozta.

A média szakkör is bemutatkozott

Új kiadványokkal lett gazdagabb a vármegyénk

A Szülőföld új számáról dr. Bodnár Mónika muzeológus, a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárának vezetője; a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület titkára, a Szülőföldünk szerkesztője, míg az Abaúj-Tornai Krónikáról dr. Nagy László jogász, helytörténész, a krónika főszerkesztője szólt.