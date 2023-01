A legtöbben légúti panaszokkal keresik föl a gyermekorvosi rendelőt januárban. Ezúttal azonban az év első hónapja másképpen indult. Nemcsak orrfolyással, köhögéssel és lázzal járó betegségekkel, hanem szinte minden mással is találkozhatott a gyermekorvos. Ez az időszak a vírusos fertőzések időszaka, most azonban az enyhe tél miatt olyan baktérium okozta betegség is felütötte a fejét, amely nem jellemző általában a januárra – derül ki a MED Infóból, a Borsod Online podcastjából, amelyet vasárnap fél 12-től hallgathatnak meg. Dr. Simon Réka gyermekgyógyásszal Nagy-Hankó Krisztina beszélgetett.

dr. Simon Réka házi gyermekorvos

Fotós: Bujdos Tibor