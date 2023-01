Elindultunk, hogy felderítsük milyen is a szilveszter a városban. Ezt az ünnepet mindenki másként más helyszínen éli meg, igyekeztünk mindegyikbe betekintést nyerni. Jártunk konzervatívabb éttermes rendezvényen, voltunk bulis szórakozóhelyen, tapasztalatot szereztünk házibulin, s fiatalok által kibérelt helyszínre is betévedtünk.

Az ünnepes este

Körutunk első állomása a Vigadó étterem volt, ahol ünnepi hangulat, szigorúan alkalmi jellegű megjelenés volt a jellemző. Éppen a vacsora pillanatában jártunk ott, így egy „szigorúbb” részét tapasztaltuk meg az estének, ugyanakkor volt hangulat, s a vacsorát követően élőzenekar húzta el az ünneplők nótáját.

A Padlás vendéglőbe éppen a vacsora végére érkeztünk meg. Barátságos, oldott hangulat fogadott minket, s a jó zenében sem volt hiány. A majd' 100 fős társaság szívesen beszélt élményeiről is, mint megtudtuk, visszatérő szilveszteri ünneplők jöttek el a rendezvényre. Egy párral is beszédbe elegyedtünk, akik tavaly szintén itt köszöntötték az új évet, s akkor szerencsésen megnyerték a szilveszteri tombola fődíját, egy európai utat. Elmesélték, hogy a 9-es sorszámmal nyertek a sorsoláson, és most is ezt a számot kérték maguknak. Az est házigazdája kérdésünkre elmondta, hogy ez alkalommal is az Air Partner által felajánlott 2 személyes európai út a fődíj. Nem sokkal később a táncparkett is megtelt, dobálták a szerpentineket, szálltak a konfettik.

Ahogy haladt előre az este szinte már csak táncoló tömegekkel találkoztunk. A Pipacs bárba például - amit egy fiatalokból álló baráti társaság bérelt ki - alig tudtuk bepréselni magunkat. Táncoló tömeg, hangos zene uralta a helyszínt, ahol szintén örömmel fogadtak minket. Az ünneplők kedvence az Észak fotósa volt, mindenki igyekezet lencsevégre kerülni. Ezen a bulin mindenki úgy öltözött ahogy kedve tartotta, voltak elegánsabb, és sportosabb ruházatú ünneplők, s zene tekintetében is hasonló változatosság uralkodott. Étkezési időpont sem volt, ami megtalálható volt az asztalon, vagyis pogácsa, szendvicsek, chips és egyéb ropogtatni valók azt mindenki fogyaszthatta akkor, s olyan mennyiségben ahogyan akarta. A különböző tipikusan szilveszteri kellékekből is nagyobb mennyiséget felleltünk, így trombitát és sisakot, sőt itt újítás is volt, a kedvencem: zöldre festett haj.

Számos szórakozóhelyre benéztünk még, volt, hogy csak az ablakon keresztül. Egyes helyeken csak az asztal körül beszélgettek, máshol az asztalon ropták a táncot. Ez utóbbit az X Café Club vendégei adták elő.

A fergeteges hangulatú buli igazából pezsgőbontás után kerekedett. A Black Tracyben a szokásos bulis hangulat uralkodott, ezt a helyszínt szintén sokan választották maguknak ünneplésre.

És ami még volt... Sajnos már minden bulis ünnep velejárója, hogy a nagy örömködést sokan túlzásba viszik, vagy egyes esetekben a durvulásig fajulnak a bulik. Ez a szilveszter sem nélkülözte a csapatos verekedéseket, a megtámadásos verést, a rendőrség bevonását, a durvább petárdázást. Másik anomáliája volt szilveszter éjszakájának a taxihoz jutás, ehhez is nagy szerencsére volt szüksége az ünneplőknek.