A szilveszteri avasi paneltűzben és annak következményeként lakások váltak lakhatatlanná. Mint korábban beszámoltunk: ennek következtében családok kaptak szükséglakásokat az önkormányzattól.

Kedden Veres Pál, Miskolc polgármestere arról tájékoztatta a Miskolc Televízió Híradóját, hogy kérte a MIHŐ Kft.-től annak megvizsgálását, milyen jogi lehetőségei vannak díjkedvezményt adni, vagy akár teljes egészében elengedni a szilveszteri lakástűzben károsult családok távhő-, illetve készenléti díjait, addig, amíg vissza nem költözhetnek otthonukba.

Egy aznap esti, de későbbi posztjában viszont már csupán egy családról ír, amelynek a szolgáltató elengedte a távhődíj fizetését: „A MIHŐ Kft. igent mondott, így ez a díjmentesség is könnyebbséget jelent a családnak” – olvasható a polgármester közösségi oldalára feltöltött posztjában.

Folyamatban van

Megkerestük a városházát azzal kapcsolatban, hogy hány család lehet érintett a polgármester által leírt készenléti díj-mentességben. Azt válaszolták megkeresésünkre: Veres Pál polgármester még az év elején felkérte a Supersum Alapítványt arra, hogy a szilveszterkor kiégett lakás tulajdonosának, az édesanyának és két gyermekének valamilyen módon segítséget nyújtsanak, gyűjtést szervezzenek. Az önkormányzat is segített: egyszeri, azonnali támogatást utalt ki a családnak, illetve szükséglakást kaptak, annak bebútorozásához is segítséget ajánlott a város. Ezeken túl kérte a városvezető a MIHŐ Kft. igazgatóját, hogy a család számára a távhődíj alól ideiglenes mentességet biztosítson.

Később kiderült, a kiégett lakás alatti ingatlan is megrongálódott, ott nem tűzkár, hanem az oltás következtében vízkár keletkezett. Az ottélők lakhatását is meg kellett oldani, így ők is az önkormányzat által biztosított szükséglakásba költöztek. A Supersum Alapítvány számukra is segítséget nyújt – állította időrendben a városháza levele. Leírták azt is: az alapítvánnyal történt egyeztetés után a polgármester ismét levélben kérte a távhőszolgáltató vezetőjét, hogy a vízkár által megrongálódott lakás tulajdonosai számára is biztosítsanak díjmentességet. Az eljárás folyamatban van, amint megszületik a döntés, a cég értesíti az érintetteket – húzták alá.

Megkerestük a tűzzel érintett lakás alatti lakót, akinek mindene elázott az oltás következtében. Marincsák Éva azt mondta portálunknak, hogy még nem jelezték a MIHŐ felé, hogy díjmentességet kérnének. „Valamelyik nap értesültünk róla, hogy a felettünk lakónak elengedhetik a távhődíját” – mondta. Hozzátette: Ennek fényében ők is szeretnénk, ha a szolgáltató eltekintene a díj fizetésétől, mert az önkormányzati szükséglakásban is fizetik a rezsit, ahol most élnek. „Arra számítunk, hogy nekünk is elengedik a távhődíjat, mert jelenleg nem tudunk a lakásban élni” – tájékoztatott a tényről.