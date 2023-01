Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kivitelezőt keres a város egyik nagyon nagy forgalmat lebonyolító közlekedési csomópontja, a Thököly utcai Szinva-híd (a közbeszéd Thököly-híd nevezi) átépítésére, fejlesztésére. A projekt az uniós és hazai forrásokra épülő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásával valósul meg. A terveket pedig az MGM Kft. készítette el.

Az európai közbeszerzési értesítőn megjelent pályázati felhívás szerint a „Thököly-hidas projekt” során a Kiss Ernő utcát kiszélesítik és új forgalmi sávot is kap a Thököly utca és a Damjanich utca között. Felújítják a Thököly utcai közúti hidat úgy, hogy egy forgalmi sávval ki is szélesítik. Mint megtudtuk, ahhoz, hogy javuljon a közlekedők biztonsága a csomópontban, a Kiss Ernő utcán mindkét irányban autóbuszöblöt is kialakítanak.

Három helyett négy sáv lesz

Az igencsak leromlott állapotú Thököly-híd felújítása során a közúti közlekedési pályát és gyalogos járdákat is kiszélesítik: ezáltal négy forgalmi sáv kialakítására alkalmas, azaz 13,5 méter széles közlekedési pálya készül el a hídon, amelyen jelenleg három sávon folyik a közlekedés).