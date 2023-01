Megvették a gáztűzhelyet, de palack hiányában már hónapok óta csak a helyet foglalja a lakásukban – gyakori panasz volt ez a maga idejében, legalábbis az Észak-Magyarország 1973. január 9-i száma alapján. „Még mindig sokan várnak gázpalackra Borsod megyében is. Természetes, hogy bosszantó ez, különösen azok részére, akik megvásárolják a tűzhelyet, de palack nélkül nem tudják használni. Sajnos a vásárlást nem előzi meg kellő tájékozódás a vevő, és tájékoztatás a kereskedelem részéről. Az elmúlt évben több mint hétszáz terven felüli bekapcsolást végeztünk, de a meglevő, közel négyezer igénylő számához viszonyítva ez nem jelentős. Most, az év elején sem tudunk kedvező választ adni a gázpalackot igénylőknek. Előreláthatóan ez évben kétezerhétszáz bekapcsolást tudunk elvégezni. Ez azt jelenti, hogy — további új igények beérkezése nélkül is — ezer, ezerötszáz bekötésre csak 1974-ben kerül majd sor” – idézte a megyei napilap Katona Zoltánt, a Tigáz üzemegységvezetőjét. És a folytatásban: „a több mint két éve tartó pébé gázpalack-korlátozás látszólag jogos panaszra ad okot. Ha azonban a különben is kevés mennyiségű gázból, erőnkön túl új bekapcsolásokat végzünk, még rosszabb lesz a már bekapcsolt fogyasztók ellátása. A cseppfolyós gáz mennyisége országosan csak 1975. után fog növekedni” – jelezte az illetékes.