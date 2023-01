2021-ben drasztikusan megnőtt a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma – derült ki az INHOPE éves jelentéséből. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata, az Internet Hotline adatai szerint a számok megdöbbentőek: a 2021-es bejelentések közel 75 százaléka gyermekpornográfia kategóriában érkezett, de megháromszorozódott a kiskorúak védelmében érkező bejelentések száma is. Az adatokkal kapcsolatban megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rend­őr-­főkapitányságot, ahol elmondták, vármegyénkben nem ez a legelterjedtebb bűn­elkövetési forma, azonban azt megerősítették, hogy a közöségimédia-portálok előretörésével növekedtek az ezzel kapcsolatos bűnelkövetési formák. Az NMHH közleménye szerint a forródrótra évente több ezer bejelentés érkezik: csak 2021-ben több mint 5500 megkeresést fogadtak. A segítségnyújtó szolgálathoz bárki bejelentést tehet, ha jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalomra bukkan az online térben.

Kiugróan sok volt

Többek között ilyenek a gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő tartalmak (gyermekpornográf tartalmak), a hozzájárulás nélkül közzétett, a zaklató vagy megfélemlítő tartalmak is. Arra is rámutatnak: a pandémia első évében is kiugróan sok gyermekpornográf tartalommal kapcsolatos bejelentést tettek, 2021-ben azonban ennek a hatszorosa érkezett be. A jelentésből kiderült, hogy a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma nemcsak 2021-ben volt magas, de a növekvő tendencia várhatóan 2023-ben is folytatódik. Különösen a serdülők (13 év alattiak) körében terjedt el, hogy intim képeket készítenek magukról, melyekkel később mások visszaélhetnek.

Joguk van nemet mondani!

Míg 2020-ban a felvételeken szereplő gyermekek 77 százaléka volt 13 évesnél fiatalabb, úgy 2021-ben arányuk 82 százalékra nőtt. Az NMHH Internet Hotline elemzői szerint 2022 első fél évében már itthon is érezhetően elterjedt ez a sajnálatos trend. Fontos, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai (fiúk és lányok) tudatosítsák magukban, hogy joguk van nemet mondani, senkinek nem kötelesek intim felvételt küldeni, még érzelmi manipuláció hatására sem.

Fontos lenne a megelőzés

A legfontosabb a megelőzés; ebben az esetben azonban magát a zaklatást valószínűleg nem lehet megelőzni (hiszen az áldozat nem tehet arról, hogy kipécézték), így a szülőknek arra kell összpontosítania, hogy a negatív hatásokat tompítsák. Vagyis arra, hogy ha a zaklatás megtörténik, akkor a gyermek minél kevésbé sérüljön. Szakértők azt javasolják például, hogy 12 éves kor alatt a gyermek ne internetezzen egyedül. Ezt nyilván nemcsak az internetes zaklatás miatt mondják, de tény, hogy ebben a korban még nagyon fontos, hogy a szülő mindent lásson, amit gyermeke csinál – a kíváncsiság és a naivitás sajnos nem a legjobb kombináció, a veszélyek tényleg valósak. Nem véletlen az sem, hogy a közösségi szolgáltatóknál van alsó korhatár; a Facebook esetében például 14 év. Persze ez megkerülhető, hiszen igazolványt senki nem kér a regisztrációnál, ezért a szülők feladata tényleg nem könnyű.