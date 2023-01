A Mol Új Európa Alapítványa még tavasszal hirdette meg a VárosFa Programot, amelynek második ütemében a 10 ezer lélekszám feletti települések vehettek részt. A programhoz való csatlakozásról Mezőkövesd képviselő-testülete még a május 4-ei ülésén döntött.

Iskolások is megnézték

Az akció keretében Mezőkövesd 70 egységcsomagot igényelt és kapott, amelyek tartalmazzák a facsemetét, a 3 darab támasztókarót, a védőrácsot és a takarómulcsot is. A település hegyi és korai juhart, szivarfát, közönséges nyírt kapott, melyek november végén érkeztek meg, és ezután a helyükre is kerültek a Hadnagy úti Sportcentrum előtti kerékpárút mellett. Az ültetés nyitónapján a Mezőkövesdi Általános Iskola székhelyiskolájának ötödikes diákjai is kilátogattak a helyszínre, és megnézhették a csemeték ültetésének menetét.

A programban részt vevő települések számára az Országos Erdészeti Egyesület révén egy-egy erdészeti szakembert is biztosítanak a szakszerű ültetéshez, Mezőkövesden Borsós Sándor, az Északerdő Zrt. munkatársa volt jelen és helyezte fel az akciót jelképező szalagot az elültetett fákra.