Süti, a Szimbiózis Alapítvány Baráthegyi majorságának ifjú alpakája az új év első napján ismét naplóbejegyzéssel jelentkezett. A következőket „írja”: „Na, tessék, rajtakaptatok. Már megint majszolok valamit. A reggeli széna adagom nem maradhat el, de igazából bármikor elém teszik, nem tudok neki ellenállni. Evés közben támadnak a legjobb gondolataim. Most leginkább azon mélázom, hogy nagyon elfáradtam év végére. Ez most már a 70. blogbejegyzés, és mellette még a sok-sok terápiás alkalom, az alpakasimogatók és más rendezvények. Időközben jól megnőttem és már nem vagyok az a pici, cuki alpaka, akit megismertetek. Most már egy nagy, aranyos alpaka vagyok! Talán eljött az ideje, hogy befejezzem a blogolást. Mit gondoltok? Van értelme még folytatni? Ti kíváncsiak vagytok még az írásaimra?”, kérdezi süti. Bárki válaszolhat neki a Szimbiózis Alapítvány közösségi oldalán.