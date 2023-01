Már benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek, a beadás határideje január 18-a, közölte az Oktatási Hivatal (OH). A közleményben emlékeztettek: amennyiben egy szülő valamilyen okból úgy látja, hogy tanköteles korú gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az OH-hoz nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet. A kérelmek beadásának informatikai felülete az elmúlt héten nyílt meg. Az OH honlapján szintén elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak. A döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg.

Megkapták az engedélyt

Az előző nevelési évben 123 tanköteles korú gyermeke volt az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsődének, közülük 32 szülei nyújtottak be halasztásról szóló kérelmet, tudtuk meg Vajkóné Zsíros Emese intézményvezetőtől.

– Az Oktatási Hivatal felkérésére mind a 32 gyermekünket megvizsgálta a pedagógiai szakszolgálat, és mindannyian meg is kapták a felmentést. A gyerekek többségében május után töltötték volna be a 6. életévüket, de voltak, akik korábban, télen vagy ősszel. A kérelmek azonban mid indokoltak voltak, valamilyen fejlődésbeli elmaradás miatt – jelezte az intézményvezető.

Elmondta azt is, hogy ma már rugalmasan és zökkenőmentesen megy a szülői kérelmek benyújtása. Azok a szülők, akiknek van ügyfélkapujuk, nagyon ügyesen megoldják azon keresztül. Az óvodának sok hátrányos helyzetű és nevelőszülőnél nevelkedő növendéke van. Utóbbiak kérelmét a gyámok intézik, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek pedig a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat segít. Az óvoda is tud segíteni, de tavaly például már csak egy-két szülő igényelte ezt.

Partnerek

– Az intézményünkben a tanköteles korú gyermekeknek körülbelül a 20 százaléka marad még egy évig óvodában. Ez akkor is így volt, amikor az óvodapedagógusok tettek javaslatot, és így van most is, amikor az Oktatási Hivatal engedélyezi az óvodában maradást. A szülők most is kérik az óvodapedagógusok véleményét, de egyébként tisztában vannak gyermekük fejlődésével, hiszen negyedévente kapnak arról tájékoztatást. A kérvény beadás előtt megkérdezik tőlünk, hogy mit javaslunk, és ha azt tanácsoljuk, hogy maradjon még a gyermek, akkor ebben partnerek. A mostani rendszer abban is más a korábbihoz képest, hogy most hatósági határozatot kapnak a szülők, tehát az Oktatási Hivatal javaslatát be kell tartaniuk – hívta fel a figyelmet az intézményvezető.

Szociális képességek

Évente 8-10 gyermek tanköteles korú gyermek szülei kérvényezik az óvodában maradást az Ináncsi Óvoda-Bölcsődében, tudtuk meg Rácz Zita intézményvezetőtől.

– Vannak szülők, akik az ügyfélkapun keresztül be tudják adni a kérvényt, másoknak mi segítünk, hiszen nincs mindenkinek otthon internet vagy nem mindenki tudja az adott felületet kezelni. Az Oktatási Hivatal eddig minden esetben megadta az engedélyt. Az óvodapedagógusok már novemberben, decemberben egyeztetnek a szülőkkel, ha úgy látják a gyereknek jót tenne, ha még maradna az óvodában, de van, amikor ezt a szülő kezdeményezi. Olyan eset is akad, amikor mi tanácsoljuk, hogy menjen a gyerek iskolába, de a szülő látja úgy, hogy még szüksége van egy évre. Ellentétek azonban nincsenek emiatt a pedagógusok és szülők között. A szülőt egyébként sem éri meglepetés, ha gyermeke fejlettségéről van szó, hiszen nagyon jó nyomonkövetési rendszerünk van. A pedagógusok rendszeresen végzik a felméréseket és megfigyeléseket, és ezek eredményéről folyamatosan tájékoztatják a szülőket. Egyébként sokszor nem is az értelmi képességek terén van lemaradás, hanem a szociális képességeiknek kell még fejlődniük mint az alkalmazkodás vagy a kitartás – sorolta az intézményvezető.

Kérdéseket küldtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálathoz a szülői kérelmekkel kapcsolatban, várjuk a válaszokat.