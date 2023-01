Pályáztak a címre

Az utóbbi időben nagy volt a csönd a papszeri épület körül. Most derült ki, hogy a kiállítási épület kezelője, a Herman Ottó Múzeum tavaly ősszel pályázatot nyújtott be az Europa Nostra - műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó európai non-profit szervezet - felhívására, hogy az épület felkerüljön a 7 Most Endangered - Európa 7 Legveszélyeztetettebb Műemléke - nemzetközi jegyzékére. Mint megtudtuk, a döntési folyamat első körében a jelentkezők szűkebb köre, 11 pályázó kerül a listára, amelynek kihirdetése január 25-én történik. A végleges eredmény 2023 márciusában várható. A hét legveszélyeztetettebb európai műemlék nagy nemzetközi publicitást kaphat, ezért megnőhet az esély arra, hogy könnyebben megnyílnak az anyagi források az adott műemlék felújítására. A címmel valamennyi pénzbeni hozzájárulás is jár, ami segítheti a tervezést, előkészítést.