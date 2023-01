Végre, megtört a jég! A lassan három évtized alatt, mióta van szerencsém a Föld bolygó Magyarország nevű területén, ez ország politikai-kulturális meghatározottságában élni, emlékezetem szerint még soha nem fordult elő, hogy a szilveszteri műsorban magyar népzenét hallgathattam...

Vagy ha fordítva közelítek, akkor azt mondom, hogy ez idáig a Himnusz után mindig kénytelen voltam kikapcsolni a televíziót (ha éppen arra figyeltem), mert kezdődött a mondvacsinált magyar népi kultúra közvetítése, kezdődtek a nóták. Nem akarom most bántani a műfajt, hiszen sokan szívesen hallgatják, éneklik, csak engedtessék meg, hogy én ne szeressem.

A kellemes, ám feledhető szilveszteri tv-műsor után a „kettesen” gyermekek énekelték a Himnuszt, ami ha nem is annyira fennkölt, mint az egyesen a szokásos Hősök terei nagyzenekaros, de - más okból - ugyanolyan szép volt. S az újév széki muzsikával kezdődött. A magyar néphagyomány egyik legszebb, legjellegzetesebb népzene-, néptáncvilágával. Ezek a csodálatos dallamsorok, valamint a táncok biztos hogy „mulatós” örömre vagy bánatra hívják a nézőt, hallgatót, legyen az magyar, vagy nem magyar. („Sír a szemem, kacag a szám”)

Könnyű volna most elszállni a politikai irányba... De jobb' szeretném, ha tiszta maradna ez a csodálatos félóra, az első az 1993-as esztendőből... S amely biztosan rajtam kívül is örömet, vígságot szerzett sok embernek. Felülmúlni még az újévi koncert sem tudta, pedig az évnyitó Bécsben a Straussoknak és kortársaiknak, no és a Bécsi Filharmonikusoknak meg Riccardo Mutinak köszönhetően ismét fantasztikus volt. Talán hagyománnyá lesz a népzene is. Jövőre esetleg egy kis somogyival indíthatnánk az évet...