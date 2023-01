Januártól jelentősen többet kell fizetnie egyes önkormányzati bérlakásban élőnek a megyeszékhelyen: vannak, akiknek a bérleti díja csaknem a duplájára növekedett.

A bérlők kiakadtak, és több fórumon is hangot adtak a nemtetszésüknek, a közösségi médiában heves vita alakult ki az ügy kapcsán. Egy hozzászóló megszólította Simon Gábor-t, a Velünk a Város frakcióvezetőjét - a Miskolc Holding Zrt. felügyelő bizottságának elnökét. A kommentelő azt vetette szemére a politikusnak, hogy szerinte „az önkormányzati bérlakások árát a budapesti albérletárakhoz igazították”. Azt is hozzátette, hogy már piaci áron is jobban megéri lakást bérelni, mint önkormányzati bérlakásban élni, mert kedvezőbb az ára. Simon Gábor erre úgy reagált egy kommentben: „Akkor oda kell költözni”. A posztot azóta eltávolította a politikus. Mi is kerestük a képviselőt, hogy mire gondolt a bejegyzésével, de nem értük el. Amint válaszol, közöljük.

Gyurcsányi stílus

A Fidesz-KDNP közleményben reagált az esetre, azt írták: Gyurcsányi-stílusban sértegetett egy helyi lakost a baloldali városvezetés frakcióvezetője Miskolcon. A lefülelt üzenetváltást, amelyet azóta már nem lehet elérni, képernyőfotó bizonyítja. A Fidesz és a KDNP frakciószövetség szerint Simon Gábor bejegyzése méltatlan viselkedés egy megválasztott képviselőhöz, ezért felszólítják a képviselőt, hogy kérjen bocsánatot a kijelentéséért!