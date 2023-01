Először 1322-ben említette egy oklevél Berente nevét, így tavaly 700 éves születésnapját ünnepelte a település. Az ebből az apropóból tartott hosszú rendezvénysorozat életre szóló élmény marad az idelátogatók számára.

Tartalmas év volt a tavalyi

– Úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas, mozgalmas éven vagyunk túl. Rengeteg kisebb-nagyobb program szerveződött minden korosztály számára, amelyek szinte egymást érték – mondta Sólyom Sándor, a Berentei Művelődési Ház igazgatója. – A helyieken kívül elsősorban Kazincbarcikáról, Sajószentpéterről és a járás kisebb településeiről érkeztek, de gyakran távolabbról is.

Ötletes rendezvények

Megőrizték a régóta sikeres programokat, de újakat is meghonosítottak.

– Több színházi előadást rendeztünk a művelődési ház falain belül. Kültéren szintén sok eseményt szerveztünk a majális és az augusztus 20. mellett a Szepessy-kastély szabadidőparkjában, több mint ezer résztvevővel. Tartottunk nemzetközi kutyakiállítást és -szépségversenyt, valamint autós tuningtalálkozót is. Ezeket a jövőben szívesen megszerveznénk újra, mert átütő sikerük volt. Huszonegyedik alkalommal hívtunk össze népdalkör-találkozót, és hatodik alkalommal rendeztünk Tócs­ni Fesztivált. Vakációzáró gyereknapot hirdettünk, és először volt nálunk Dumaszínház két alkalommal is. A 100 Tagú Cigányzenekar kamaraegyüttese telt ház előtt zenélt, amelyet visszavárunk. Koncertezett nálunk St. Martin, a Neoton, a ­Karthago és külföldi együttesek, mint a Rednex, a No Mercy és az Ottawan. Községimázs szempontjából szintén arra törekedtünk, hogy a lakosság érdeklődését egész évben az évfordulóra irányítsuk. Igyekeztünk megadni a módját külsőségekben is a jubileumnak plakátokkal, Berente 700-as képeslapokkal, kulcstartókkal és hűtőmágnesekkel – számolt be a helyi művelődési ház igazgatója.

Közösséget építenek

A település vegyes összetételű lakossággal rendelkezik, de a beköltözők is érdeklődnek a község múltja iránt. – Berente korábban Kazincbarcika része volt, szocialista iparváros jelleggel. Az ötvenes években itt épült a Borsodi Vegyi Kombinát, egy nagy hőerőmű és más üzemek. Így az ország mindenféle pontjáról jöttek ide emberek élni és dolgozni. Viszont olyan régóta itt laknak, hogy mára berentei identitással rendelkeznek. Művelődési házunk egyik fontos feladata, hogy közösségteremtő és -összetartó munkát végez. Sok szakkörünk, foglalkozásunk van, ahová szívesen eljárnak a helyiek, és önkéntes feladatokat is vállalnak. Működik borbarát egyesület, sakk-kör, jóga, zumba, ritmikus gimnasztika, karate, 22 éves a dalkörünk, és minden hónapban összejön a nyugdíjasklub. A tavalyinál kisebb fordulatszámmal indul az új év az energiaválság miatt is. Idén a megszokott kettő hét helyett háromhetes a téli szünet, és a szülőknek szeretnénk segíteni. 32 gyermek számára hirdettünk meg hétfőtől péntekig tartó Téli tábort a művelődési házban. A hónap végén pedig a magyar kultúra napját fogjuk megünnepelni – sorolta Sólyom Sándor.