Segítséget kért a Középszeren bajba jutott család számára Veres Pál. Miskolc polgármestere erről kedd este számolt be közösségimédia-oldalán.

Mint ismert: az év utolsó napján kigyulladt és lakhatatlanná vált egy lakás az Avasi lakótelepen. Emberéletet szerencsére nem követelt a tűzeset. Sokan siettek a károsultak megsegítésére. Ebbe az önkormányzat is bekapcsolódott. Veres Pál kedd esti bejegyzésében emlékeztet: "a család megsegítésére a Supersum Alapítványnak köszönhetően országos összefogás indult, magánszemélyek és szervezetek ajánlottak fel számukra segítséget, adományokat. Ezen túl Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata is igyekezett és igyekszik minden segítséget megadni a családnak ahhoz, hogy lakhatásuk mielőbb biztosított legyen. Azonnali, pénzbeli segítséget kaptak, szükséglakást biztosítottunk számukra, most pedig kértem a MIHŐ Kft.-t, hogy a kiégett, lakhatatlanná vált lakás távhődíját engedjék el, amíg nem sikerül a családnak felújítani az otthonukat, ahová visszaköltözhetnek. A MIHŐ Kft. igent mondott, így ez a díjmentesség is könnyebbséget jelent a családnak. Köszönöm mindenkinek, aki segített, segít a bajba jutott édesanyán és két gyermekén" - írta Veres Pál.