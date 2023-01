Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk: ha egy ismerősünk hozzátartozója elhunyt, akkor a közösségi médiában, viszonylag hamar megosztja a nyilvánossággal az elmúlás tényét. A cikkben arra keressük a választ, hogy segíthet-e a fájdalmunk enyhítésében, ha minél szélesebb körben írnak együttérző, támogató kommenteket. A posztok alatt jellemzően nagyon sok részvétnyilvánítást olvashatunk.

Nemcsak a halált követheti gyász

Nemcsak egy ember halála esetén olvashatunk jelentős osztozást a fájdalomban, hanem akár szakítás vagy egy rosszabb hír hallatán olyanok is együttérzőbbek, akik amúgy nem szoktak megnyilvánulni. Ha meghalljuk azt a szót, hogy gyász, felkapjuk a fejünket és nagy valószínűséggel az a következő gondolatunk, hogy valaki meghalt. Pedig a gyász érzései nem csak egy szerettünk halálához kapcsolódnak. Gyászolunk a válás, a szakítás, a költözés, a munkahely, az egészség vagy szeretett háziállatunk elvesztése miatt is, vagy akár az anyagi helyzetünk jelentős változását követően is. Fontos tudni, hogy a gyász a veszteségre adott természetes és normális reakció. Mindazoknak – a sokszor egymásnak ellentmondó – érzéseknek az összessége, amelyet egy nagy változás, életünk addig megszokott rendjének a felborulása okoz.

Segíthet az elfogadásban

Dr. Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus

Fotós: Ádám János

„Minden ilyen érzelmi kötődéssel bíró kapcsolataink elvesztése gyászfolyamat követi és tudjuk, hogy vannak szakaszai, de a halálhírnek a meg tudása az mindenképpen egy sokkoló tény az emberek számára” – hangsúlyozta a boon.hu-nak Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológus. Hozzátette: sokszor tapasztalható az, hogy a kliens a tagadás fázisában van, és azt gondolja, hogy ez nem történt meg. Arra is rámutatott, hogy ez a jelenség még akkor is megfigyelhető, amikor fel vannak készülve a hozzátartozók az esetleges halálra. „A tagadás abban segíti az embereket ezekben a vészterhesebb időkben, hogy ne omoljon össze érzelmileg” – hangsúlyozta.

Amikor kirakunk egy ilyen megosztást, azzal validáljuk az elmúlást és ilyen formában tényként kezeljük és elfogadjuk. „Az ember szeret osztozni a fájdalmában az ismerőseivel és a környezet tud segíteni ebben. Ha segítséget ajánlanak és osztoznak, akkor azt érezheti az ember, hogy nincs egyedül és van egy támogató környezet, amire tudunk támaszkodni” – véli.

Arra is rámutatott, hogy az együttérző szavak segítenek és ezektől úgy érezzük, hogy könnyebben tudjuk ezt a terhet vinni a jövőben.

Évek kellenek az enyhüléshez

Attól, hogy valakinek évek múlva is hiányzik az elveszített szeretett személy, még nem feltétlenül akadt el a gyászfolyamata. Ez inkább azt jelenti, hogy zsigerileg tudja: senki sem pótolható vagy helyettesíthető, hogy az illető egy különleges helyet foglalt el a szívében, az életében és nélküle az élet, a világ már sosem lesz ugyanaz.